Od dnia 1 stycznia 2017 r. w ramach Ogólnego Systemu Preferencji (GSP) został uruchomiony System zarejestrowanych eksporterów (REX). Żadne zmiany w zakresie zasad ustalania pochodzenia towarów nie uległy jednak zmianom; zmieniła się jedynie metoda ich dokumentowania.

reklama reklama

Czym jest system REX?

System REX, tj. zarejestrowanych eksporterów jest systemem dokumentowania pochodzenia towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru, które mogą być sporządzanych przez eksporterów i ponownych nadawców właściwie zarejestrowanych w systemie.

Podstawą do wprowadzenia systemu REX jest Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (dalej RW), które reguluje szczegółowe informacje na temat oświadczeń o pochodzeniu towarów m.in ich formę, ważność, zastępowanie, wystawianie retrospektywne itp. (art. 92-93 i art. 99-105 RW).

Cel wprowadzenia systemu REX

Celem wprowadzenia systemu REX jest stopniowe eliminowanie stosowanych dotychczasowo dowodów pochodzenia w postaci deklaracji na fakturze oraz świadectwa na formularzu A (tzw. Form A). Polegać to ma na tym, że eksporter z tzw. kraju korzystającego GSP (tj. kraju ujętego w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012, tj. m.in. Afganistan, Burundi, Kostaryka, Etiopia itp.), który zarejestrowany jest w systemie REX i posiada unijny nr REX może wystawić oświadczenie o pochodzeniu, które umożliwi skorzystanie z preferencji celnych dla towarów importowanych do UE.

Ten sam sposób ma mieć zastosowanie także przy potwierdzaniu unijnego pochodzenia towarów korzystających z preferencji taryfowych na mocy umów zawartych przez UE z krajami trzecimi. Już w lutym system ten obejmie wywóz towarów do Kanady, a następnie najprawdopodobniej do Wietnamu. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest ujęcie również przywozów towarów z krajów i terytoriów zamorskich.

Polecamy: Komplet żółtych książek – Podatki 2017

Kiedy rozpocznie się rejestracja dla eksporterów?

Kraje korzystające już od dnia 1 stycznia 2017 r. mogą rozpocząć rejestrację eksporterów w systemie REX. W przypadku, gdy nie są w stanie tego dokonać we wskazanym terminie, termin ten został odroczony do 1 stycznia 2018 r. lub do 1 stycznia 2019 r.

Jak informuje Ministerstwo Finansów w wydanych wytycznych dot. Systemu REX najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2017 r. rejestrację do systemu REX mogą rozpocząć Indie, Laos, Kenia, Zambia, Komory oraz Gwinea Bissau (aktualizacje listy tych krajów dostępne są na stronie internetowej KE pod adresem: http://ec.europa.eu/taxation_customs/registered-exporter-system_en).

Przesyłka do 6000 EUR

Eksporterzy z krajów korzystających, które rozpoczęły proces rejestracji swoich przedsiębiorców, ale nie uzyskały jeszcze unijnego nr REX mogą potwierdzać preferencyjne pochodzenie wywożonych towarów przy pomocy oświadczeń sporządzonych jedynie dla produktów wchodzących w skład przesyłki, gdy ich całkowita wartość nie przekracza 6000 EUR. Dodatkowo w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym kraj korzystający rozpoczyna rejestrację eksporterów, jego właściwe organy są uprawnione do wystawiania świadectw pochodzenia Form A na wniosek eksporterów, którzy w chwili składania wniosku nie są jeszcze zarejestrowani w systemie REX, a wywożone przez nich towary przekraczają określony wcześniej limit. Oznacza to, że w okresie przejściowym możemy spotkać się zarówno z dokumentem Form A jak i oświadczenie o pochodzeniu do produktów importowanych do UE. Świadectwa Form A będą nadal honorowane przez organy unijne jako dowód pochodzenia, jeśli zostały wystawione przed dniem rejestracji danego eksportera, a oświadczenia o pochodzeniu – jeśli zostały sporządzone przez eksportera w dniu lub po dniu jego rejestracji.

Numery zarejestrowanych eksporterów wraz z datą rozpoczęcia ważności upoważnienia do sporządzania oświadczeń o pochodzeniu będą publikowane na ogólnodostępnej stronie internetowej Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm).