Wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców w 2019 r.

Nowe składki ZUS w 2019 r.

Wg prognoz składki ZUS dla przedsiębiorców wzrosną o 65,89 złotych miesięcznie. W skali roku każdy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić o 790,68 złotych więcej, nie uwzględniając stawki zdrowotnej (jej wysokość nie jest jeszcze znana, zostanie ogłoszona w styczniu 2019 r.). Tylko w 2018 roku podwyżka wyniosła 715 złotych, co oznacza, że polscy przedsiębiorcy zapłacą do ZUS w skali roku o ponad 1500 złotych więcej niż dwa lata temu.

Nowa składka w wysokości 974,65 złotych zawiera:

składka emerytalna - 558,08 złotych (+37,72 złotych w stosunku do 2018 r.),

składka rentowa - 228,72 złotych (+15,46 złotych),

składka chorobowa - 70,05 złotych (+4,74 złotych),

składka wypadkowa - 47,75 złotych (+3,23 złotych),

składka na Fundusz Pracy - 70,05 złotych (+4,74 złotych).

Po uwzględnieniu składki zdrowotnej miesięczna wysokość składek na ZUS wyniesie około 1320 złotych, czyli ponad 100 złotych więcej niż w 2018 r.

„Polski rząd mimo hucznych zapowiedzi po raz kolejny podnosi ZUS, co w połączeniu z wysoką biurokracją wypycha kolejnych właścicieli firm z kraju. Coroczne podwyżki oraz konieczność opłacania składek których wysokość nie jest zależna od wyniku finansowego firmy nie stwarzają przyjaznych warunków dla biznesu w Polsce. Dla porównania, stawki ubezpieczeń społecznych są w Wielkiej Brytanii wielokrotnie niższe od składek ZUS w Polsce, a firmy zarabiające poniżej 41 500 złotych rocznie, nie muszą ich wcale płacić” – komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.

Firma w Anglii - sposób na uniknięcie wysokich składek ZUS

Samozadowolenie ZUS, o którym może świadczyć opublikowana niedawno informacja na stronie instytucji o 73-proc. poparciu ankietowanych dla ZUS nie znajduje odzwierciedlenia w nastrojach biznesu. W badaniu tym nie brali jednak udziału przedsiębiorcy, którzy od lat prezentują negatywny stosunek do tej instytucji, na rzecz której co miesiąc muszą przelewać coraz to wyższe kwoty - niezależnie od sytuacji finansowej firmy. Nie dziwi zatem fakt, że wg statystyk podawanych przez minister przedsiębiorczości i technologii ponad 60 tys. polskich przedsiębiorców prowadzi biznes w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system cechuje się mniejszą opresyjnością, niską biurokracją i sprawiedliwym systemem ubezpieczeń społecznych. Wysokość stawek ubezpieczenia społecznego jest zależna od sytuacji finansowej firmy, więc przedsiębiorcy, którzy mają nieregularne przychody nie muszą się obawiać, że nie zarobią na wysoką składkę ZUS. Wielka Brytania jest niezwykle popularnym kierunkiem dla programistów, grafików, blogerów oraz firm z branży nowych mediów.

Przedsiębiorcy wybierają Wielką Brytanię nie tylko ze względu na niższe składki na ubezpieczenie społeczne, ale także przez wysoką kwotę wolną od podatku (11 850 funtów, czyli blisko 58 tysięcy złotych) oraz proste i przejrzyste prawo. Przedsiębiorca, który w Wielkiej Brytanii prowadzi spółkę limited (odpowiednik polskiej spółki z o.o.), ale nie pobiera ze spółki wynagrodzenia, w ogóle nie musi opłacać składek na ubezpieczenie. W przeciwieństwie do polskiego systemu - najbiedniejsi przedsiębiorcy w Wielkiej Brytanii nie są dodatkowo obciążani składkami przez państwo. Nic dziwnego, że Wielka Brytania co roku zajmuje czołowe miejsca w prestiżowym rankingu “Doing Business”, oceniającym łatwość prowadzenia biznesu w danym kraju.