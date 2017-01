Zmiany prawno-podatkowe największym wyzwaniem dla firm

Jak wynika z badań przeprowadzonych dla Sage Polska1, zmiany legislacyjne i zbyt wiele biurokracji zostały przez małych i średnich przedsiębiorców uznane za największe wyzwanie, któremu muszą sprostać w 2017 roku – uważa tak więcej niż co trzeci ankietowany (35%).

54% małych i średnich przedsiębiorców wskazuje zmiany podatkowe jako zdarzenie ekonomiczne, które ma największy negatywny wpływ na ich działalność biznesową. 42% odczuwa zaś te zmiany jako czynnik, który oddziałuje pozytywnie na prowadzone przez nich firmy.

Przedsiębiorcy lubią stabilność prawną, a tymczasem 2017 rok przyniósł wiele zmian - mówi Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT poprzez jednolity plik kontrolny (JPK) zostały objęte małe i średnie przedsiębiorstwa. A to tylko jedna z nowości – dodaje.

Znowelizowana ustawa o VAT wprowadziła m.in. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej od stycznia 2017 r. pod groźbą sankcji administracyjnych. Niedochowanie formy elektronicznej grozi karą jak za wykroczenie skarbowe. Kolejną nowością jest powołanie do życia Krajowej Administracji Skarbowej, która zacznie działać 1 marca 2017 r. i będzie pilnować, by dochody podatkowe, należności celne i inne opłaty były realizowane prawidłowo. Proces digitalizacji i cyfryzacji kontaktów między administracją państwową a przedsiębiorstwami ma być kontynuowany poprzez planowane na koniec przyszłego roku uruchomienie Centralnego Rejestru Faktur. Trwają także prace nad wprowadzeniem e-paragonów.

Bezpieczeństwo prawno-podatkowe firmy jest związane ze stosowaniem rozwiązań IT

Niemal 60 proc. przedsiębiorców wskazuje, że wdrażając w firmie różnego rodzaju zmiany o charakterze prawno-podatkowym (chodzi głównie o dostosowywanie przedsiębiorstw do zmieniających się przepisów prawa np. podatkowego czy rachunkowego) nie ma po takich operacjach poczucia pełnego bezpieczeństwa i komfortu wynikającego z pewności, że sposób, w jaki zmiany zostały wprowadzone w firmie jest właściwy i zgodny z przepisami. Co piąty ankietowany przedsiębiorca nigdy nie czuje się bezpiecznie, wprowadzając zmiany w firmie.

56% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że stosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych do obsługi obszaru finansów pomaga firmie uzyskać wyższy poziom bezpieczeństwa.

Wprowadzane zmiany są dużym wyzwaniem dla małych i średnich przedsiębiorców - mówi Ciski. Niepokojące jest to, że tylko 42% z nich odczuwa pełny komfort przy wdrażaniu w swoich firmach zmian o charakterze prawno-podatkowym. Obserwujemy jednak jak stale rośnie wśród przedsiębiorców świadomość tego, że odpowiednie rozwiązania IT pomagają w zapewnieniu sobie tego komfortu. Rośnie także rola dostawców rozwiązań informatycznych jako doradców w prowadzeniu biznesu, to już nie jest tylko dostarczanie produktów – dodaje.

___________________

1 Badanie Skaner MŚP, 4Q2016, przeprowadzone przez Keralla Research na zlecenie Sage Polska. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej, ogólnopolskiej grupie 600 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, respondentami były osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zarządzanie firmą. Badanie przeprowadzono na przełomie października i listopada 2016 r. Dodatkowo Grupa Sage przeprowadziła badanie nastrojów wśród 6 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP w 13 krajach. Badaniem objętych było ponad 100 polskich przedsiębiorców.