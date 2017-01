Stawki kilometrówki - kiedy wzrosną?

Stawki kilometrówki 2007-2017

Chodzi o stawki za 1km przebiegu samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, wg których pracodawca zwraca swoim pracownikom koszty użycia przez nich prywatnych pojazdów do celów służbowych. Stawki te są ważne również dla przedsiębiorców, bo stanowią podstawę obliczenia limitów zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na eksploatację samochodów osobowych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych firmy (w tym też stanowiących prywatną własność przedsiębiorcy).

Stawki te są obecnie określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotów kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271). Rozporządzenie to ustaliło wysokość maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w oparciu o które mają być ustalane koszty używania pojazdów do celów służbowych, jednak stawki te od 2007 roku nie uległy zmianie mimo wzrostu kosztów eksploatacji pojazdów przez te 10 lat.

Od 2007 roku stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wynoszą:

1) dla samochodu osobowego:

o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 – 0,5214 zł,

– 0,5214 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,

2) dla motocykla – 0,2302 zł,

3) dla motoroweru – 0,1382 zł.

Warto podkreślić, że rozporządzenie Ministra Transportu z 23 października 2007 r. usunęło z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. przepis przewidujący coroczną waloryzację tych stawek wg wskaźnika inflacji.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

26 stycznia 2017 r. Komisja Infrastruktury Sejmu RP miała rozpatrzeć w pierwszym czytaniu poselski (zgłoszony przez grupę posłów z Klubu Poselskiego Kukiz’15) projekt nowelizacji ustawy z 6 września 2001 o transporcie drogowym (druk 819), przewidujący m.in. podwyższenie stawek tzw. kilometrówki. Niestety posiedzenie to zostało odwołane i nie został wyznaczono póki co nowego terminu.

Projekt zakłada określenie w ustawie o transporcie drogowym nowych, zaktualizowanych stawek w następujących wysokościach:

1) dla samochodu osobowego:

o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 – 0,80 zł,

– 0,80 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,03 zł,

2) dla motocykla – 0,62 zł,

3) dla motoroweru – 0,51 zł.

Co więcej omawiany projekt przewiduje mechanizm umożliwiający coroczną waloryzację tych stawek w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony ogółem w ustawie budżetowej na dany rok.

