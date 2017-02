Jak przygotować firmę do nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych?

Rok 2017 to czas, jaki mają polskie przedsiębiorstwa na dostosowanie się do nowych rozporządzeń unijnych w zakresie ochrony danych osobowych, znanych pod skrótem GDPR (General Data Protection Regulation). Jeśli firmy nie przygotują się do nowych obowiązków, grożą im kary w wysokości do 20 milionów euro lub 4 proc. rocznego obrotu.