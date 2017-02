Prowadzenie firmy będzie droższe. Rosną składki ZUS

A to dlatego, że rok 2017 przynosi podwyżkę składek zdrowotnych. Wzrosną one o 2,88% w stosunku do roku ubiegłego; jest to skutek zwiększenia średniego wynagrodzenia z tytułu pracy w przedsiębiorstwie – według obliczeń GUS, obecnie wynosi ono 4404 złote 17 groszy. Natomiast minimum, od którego właściciel firmy zobowiązany jest odprowadzić składkę zdrowotną to ¾ powyższej kwoty, czyli 3303 złote 13 groszy. Sama zaś wysokość składki, to 9% z minimum, czyli 297 złotych 28 groszy (w roku ubiegłym wynosiła ona 288 zł 95 gr).

Na szczęście istnieje prosta możliwość uniknięcia konieczności ponoszenia opłat na rzecz tej mocno kontrowersyjnej instytucji, jaką bez wątpienia jest ZUS. A jest nią: przeniesienie firmy za granicę, np. rejestracja działalności gospodarczej w Anglii, Walii lub Szkocji. Dlaczego? Między innymi dlatego, że system ubezpieczeń społecznych jest tam o wiele bardziej przemyślany i skuteczny niż w Polsce.

reklama reklama

Przede wszystkim tamtejsze przepisy odnoszące się do spraw ubezpieczenia społecznego są o wiele bardziej elastyczne i lepiej dostosowane do możliwości konkretnego przedsiębiorcy, narzucając mu taką wysokość składek, która nie odbije się negatywnie na jego kondycji finansowej. Co więcej, w pewnych sytuacjach płatnik może zostać całkowicie zwolniony z konieczności odprowadzania składek ubezpieczeniowych.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Decydując się na otwarcie firmy w UK, należy wiedzieć, że istnieją tam aż cztery kategorie rzeczonych składek (w Wielkiej Brytanii noszą one nazwę National Insurance Contributions), w ramach których obowiązują różne wysokości kwot, jakie należy odprowadzić. Może to sprawiać wrażenie sporego skomplikowania tamtejszych przepisów, ale w praktyce umożliwiają one optymalne dostosowanie zobowiązań finansowych do możliwości konkretnego płatnika. Jest to niezbity dowód na przyjazne traktowanie przedsiębiorcy przez brytyjskie władze, które nie starają się doprowadzić go do ruiny poprzez drenaż portfela na wszystkie możliwe sposoby, a wręcz przeciwnie – poprzez odpowiednie prawo zachęcają go do zakładania własnych firm oraz minimalizują ryzyko ewentualnej upadłości.

Tak więc, założenie firmy w Wielkiej Brytanii może okazać się wyjątkowo skuteczną metodą na ucieczkę spod jarzma uciążliwych polskich przepisów, na którą decydować się będzie coraz więcej rodzimych przedsiębiorców.

Autor: B Fuchs

www.admiral.tax