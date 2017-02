Firma w Czechach – rejestracja i podatki

Co takiego zatem mają w sobie nasi południowi sąsiedzi, że stali się obiektem zainteresowania wszystkich tych, którzy chcą spokojnie prowadzić działalność gospodarczą i zastanawiają się, jak płacić niższe podatki? Cóż, kilka argumentów się znajdzie.

Pierwszy, to jedne z najniższych danin w całej Unii Europejskiej. Z punktu widzenia właściciela firmy, najważniejsze z nich to VAT oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Podstawowa stawka pierwszego z nich to 20%, a w stosunku do pewnych rodzajów działalności może zostać jeszcze obniżona do 14%. Natomiast drugi wynosi 19%. Całość uzupełnia podatek dochodowy od osób fizycznych, dla którego kwoty wynoszą 22% i 15%.

Drugi, to prostota tamtejszego systemu podatkowego. Głównych podatków, zasilających czeski budżet jest tylko 5 (w tym oczywiście te wymienione powyżej). Co więcej, w Czechach obowiązuje niewielka liczba stawek poszczególnych danin, co znacząco upraszcza i skraca proces ich obliczania. Na to nakłada się stabilność prawa podatkowego, wyrażająca się nieczęstymi i nieznacznymi zmianami przepisów.

Trzeci, to przyjazne nastawienie kadry urzędniczej wobec przedsiębiorców. Podobnie jak ich brytyjscy koledzy, Czesi „odkryli”, że o wiele bardziej opłaca się dbać o biznesmenów, umożliwiając im spokojną pracę, zarabianie pieniędzy oraz szybkie i proste opłacanie niewysokich podatków, niż narzucać im konieczność permanentnego analizowania zmieniających się ciągle przepisów, grozić kontrolami i sankcjami za najdrobniejsze nawet pomyłki, a na koniec wyciągać z kieszeni maksymalną możliwą ilość pieniędzy w formie takich czy innych podatków, zniechęcając skutecznie do pracy w takich warunkach.

Czwarty to łatwość założenia działalności gospodarczej, a szczególnie działalności jednoosobowej. Rejestracja najpopularniejszej w Czechach formy spółki, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga podjęcia zaledwie pięciu kroków.

Jedyna niedogodność, z jaką wiąże się prowadzenie firmy w Czechach to dosyć wysokie składki na ubezpieczenia społeczne. Nie ma tam bowiem stałych, jednolitych stawek (są tylko kwoty minimalne), ale opłacane są one jako określony procent od zarobków. Można za to wybrać sobie dowolną kasę chorych, w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego (czeskie prawo rozdziela składki emerytalno – rentowe i zdrowotne pomiędzy dwie odrębne instytucje).

Chociaż Czechom daleko jeszcze do miana raju podatkowego w powszechnym rozumieniu tego pojęcia, to prostota tamtejszych rozwiązań prawnych związanych z podatkami, ich niskie kwoty oraz przyjazne nastawienie urzędników sprawiają, że coraz większa liczba polskich przedsiębiorców, kieruje swój wzrok właśnie na południe.

