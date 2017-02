Limity podatkowe w 2017 roku

Szczególną korzyść zdaniem resortu rozwoju mają zyskać przedsiębiorcy, którzy nadal będą mogli pozostać na rozliczeniu prowadzonym w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zdaniem resortu wycena rozliczenia na pełnej księgowości jest około pięciokrotnie wyższa niż cena rozliczenia uproszczonej księgowości.

Kto ma obowiązek przejść na pełne księgi od 2017 roku?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24 a ust. 4) wskazane jest, iż obowiązek przejścia na rozliczenie na pełnej księgowości dotyczy:

osób fizycznych,

spółek cywilnych osób fizycznych,

spółek jawnych osób fizycznych

spółek partnerskich

jeżeli osiągnięte przez nich przychody za poprzedni rok podatkowy ( w rozumieniu art. 14 ustawy) nie przekroczyły wyrażonej w złotówkach wartości kwoty wykazanej w ustawie o rachunkowości.

Zmiany jakie zostały wprowadzone od 2017 do ustawy o rachunkowości wskazują, że przedsiębiorca który uzyskał przychód za rok 2016 w wysokości nie przekraczającej 2 mln EUR ma możliwość pozostania na rozliczeniu prowadzonym w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zwiększenie limitu o blisko 3,5 mln zł w stosunku do wcześniejszej wartości, zapewne spowoduje że w bieżącym roku znaczny odsetek firm zachowa prawo do prowadzenia rozliczenia za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Rok 2016 2017 Limit EUR 1.200.000 2.000.000 Limit PLN 5.092.000 8.595.200 kurs EUR z dnia 01.10.2015 r. – 4,2437 z dnia 03.10.2016 r. – 4,2976

Ustawa o rachunkowości wskazuje, iż limit 2.000.000 EUR obejmuje: przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, zaś ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje kwotę z ustawy o rachunkowości jako przychody określone w art. 14 ustawy o PIT.

Z uwagi na to, iż rozbieżności definicyjne mogą spowodować rozbieżności w wyliczeniu kwoty przychodu podatnika za rok ubiegły, by przedsiębiorca miał pewność, iż nie naruszył żadnego z w.w przepisów powinien skalkulować obie kwoty. Jeżeli jedna z wyliczonych kwot okaże się wyższa niż 2.000.000 EUR wtedy przedsiębiorca powinien od roku 2017 przejść na pełną księgowość.

Dobrowolne zrezygnowanie z prowadzenia KPIR – przepisy przejściowe

Firmy, które nie mają obowiązku rozliczenia na pełnej księgowości mogą corocznie przed rozpoczęciem roku obrotowego zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego fakt wybrania danej formy prowadzenia ksiąg. Wyjątkowo w 2017 roku przepisy dają możliwość dobrowolnego wyboru pełnych ksiąg poprzez zgłoszenie zmiany do 31.01.2017 roku. Zmiana może być dokonana w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, oznacza to, iż dla osób fizycznych, którzy mają zarejestrowaną działalność w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej będzie to po prostu złożenie aktualizacji druku CEIDG-1.

Podwyższenie limitu w ryczałcie ewidencjonowanym

Kolejną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej jaką starała się zniwelować ustawa promująca ułatwienia w prowadzeniu biznesu jest podwyższenie maksymalnego rocznego progu przychodów uprawniającego przedsiębiorców do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego.

Limit wzrósł z 150.000 do 250.000 EUR Zmiana powoduje, iż przedsiębiorcy którzy osiągnęli w 2016 roku poniżej 1.074.400 zł w roku 2017 nadal mają możliwość rozliczenia swojej księgowości w firmie poprzez powadzenie Ewidencji przychodów i opodatkowanie przychodu korzystnymi stawkami ryczałtu.

Joanna Łuksza – ifirma.pl