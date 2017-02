Prawo przedsiębiorców od września 2017 roku

Minister Rozwoju i Finansów przygotował i skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców, która od września 2017 roku ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. To najważniejsza ustawa z pakietu Konstytucji Biznesu. Jednocześnie są konsultowane trzy ustawy niezbędne do wdrożenia Prawa przedsiębiorców. Utrzymane zostały wszystkie najważniejsze założenia, które wicepremier Morawiecki przedstawił w listopadzie 2016 roku.