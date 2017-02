Objaśnienia prawne, czyli ułatwienia dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, która stanowi główny element tzw. pakietu „Konstytucji Biznesu”. Nowa ustawa zastąpi obowiązującą obecnie ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i będzie centralnym aktem prawnym określającym warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Ustawa zawiera szereg nowych rozwiązań prawnych, które mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wprowadza m.in. nową instytucję prawną w postaci objaśnień prawnych (sprecyzowaną w art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Objaśnieniami prawnymi w świetle projektu ustawy są „wyjaśnienia przepisów regulujących wykonywanie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania”.

Objaśnienia mają być sporządzane w przypadku skomplikowanych przepisów prawnych i napisane językiem prostym, przystępnym dla przedsiębiorców.

Wydawane będą - z urzędu lub na wniosek Rzecznika Przedsiębiorców - przez właściwych ministrów oraz organy upoważnione ustawowo do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych (np. przez Prezesa UOKiK). Objaśnienia mają mieć na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej.

Treść objaśnień ma uwzględniać orzecznictwo sądów (powszechnych i administracyjnych), a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Objaśnienia prawne będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwego ministra lub na stronie innego organu uprawnionego do wydawania objaśnień prawnych. Mają tam one figurować pod nazwą „objaśnienia prawne”, wraz z oznaczeniem daty ich zamieszczenia.

Podmioty uprawnione do wydawania objaśnień prawnych będą mogły z urzędu zmienić wydane objaśnienia, jeżeli stwierdzą ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Moc prawna objaśnień prawnych będzie taka, że nie będą one co prawda wiążące dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie będzie mógł być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do treści objaśnień prawnych ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z objaśnień prawnych (art. 36 ust. 1 i 2 w zw. z art. 34 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Planowany przez resort rozwoju termin wejścia w życie ustawy Prawo przedsiębiorców, wprowadzającej instytucję objaśnień prawnych, to wrzesień 2017 r.

Projekt ustawy - Prawo przedsiębiorców

