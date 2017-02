Zostanie powołana instytucja Rzecznika Przedsiębiorców

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców wpłynął w poniedziałek (13 lutego) do Rządowego Centrum Legislacji. Projekt powołuje do życia dwie tytułowe instytucje. Czy pojawią się w 2018 r.? Można powiedzieć, że nie uwierzymy, póki nie zobaczymy. Pomysł powołania rzecznika praw przedsiębiorców pojawił się bowiem już wiele lat temu, z kolei rok temu w czerwcu został zaprezentowany w Sejmie, po czym… odrzucony.

reklama reklama

Tegoroczny projekt ma być spisaną na papierze gwarancją rzeczywistego i praktycznego stosowania zasad „Konstytucji Biznesu”, czyli wolności działalności gospodarczej, zwłaszcza w relacji przedsiębiorca – organy administracji publicznej.

Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców Rzecznik Przedsiębiorców wspieranie i monitoring wdrażania zasad „Konstytucji Biznesu” w praktyce „stanie na straży praw przedsiębiorców wynikających z Konstytucji” i dekalogu Komisji oraz „aktywne działanie na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców” dekalog Komisji: wolność działalności gospodarczej

pogłębianie zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej

bezstronność i równe traktowanie

zrównoważony rozwój

uczciwa konkurencja

poszanowanie dobrych obyczajów i słusznych interesów przedsiębiorców opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej – w duchu ochrony interesów przedsiębiorców występowanie o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa (do Sądu Najwyższego) identyfikacja problemów na linii przedsiębiorca – przedsiębiorca i przedsiębiorca – urzędnik (m.in. w kontekście przeciwdziałaniu zatorom płatniczym) wnioskowanie m.in. do rządu, Prezydenta, posłów i Senatu dostrzeganie i sygnalizowanie nieprawidłowości i barier w prowadzeniu własnej firmy (np. do NIK-u) wskazywanie, jakich rozwiązań potrzebują przedsiębiorcy moc wstrzymywania kontroli prowadzonej wobec przedsiębiorcy (np. podatkowej) udział w opiniowaniu projektów ustaw i rozporządzeń już na etapie pre-konsultacji moc żądania wyjaśnień od urzędników

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu z dnia 10 lutego 2017 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu oraz Rzeczniku Przedsiębiorców

Prawodawca ma słuchać wspólnego zdania przedsiębiorców i rządu

Obecnie niektóre zrzeszenia przedsiębiorców opiniują już napisane projekty ustaw, a opinie autor projektu raz uwzględnia, raz nie. Wydaje się, że trochę skuteczniej na kształt aktów prawnych wpływa zespół przedstawicieli 11 organizacji przedsiębiorców (m.in. Krajowej Izby Doradców Podatkowych), powołany jako bliska pomoc ministra rozwoju. Działa od zeszłej wiosny pod szyldem Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

Z kolei na forum Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców, jak przewiduje projekt, ma dochodzić do wypracowywania wspólnych stanowisk przedsiębiorców i rządzących, a nie jedynie do zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych. Ma być ona dopuszczona do projektów ustaw i rozporządzeń już na etapie pre-konsultacji i obradować przynajmniej raz na kwartał.

Stronę przedsiębiorców reprezentować mają wyznaczeni samodzielnie przedstawiciele dużych – bo zrzeszających minimum 5 tys. przedsiębiorców lub przedsiębiorców zatrudniających łącznie co najmniej 100 tys. pracowników – ponadbranżowych organizacji przedsiębiorców. Pozostaje pytanie, czy tacy reprezentanci usłyszą głos mikrofirm.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM