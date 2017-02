Firma w Szwajcarii - przyjazne prawo i niskie podatki

Co zatem takiego wyjątkowego ma w sobie Konfederacja Helwecka, że warto pomyśleć o założeniu firmy właśnie tam? Przede wszystkim Szwajcarów, a dokładnie ich sposób myślenia, stwierdzający, że jedynym źródłem dobrobytu jest ciężka praca, połączona z rzetelnością i uczciwością. Tak więc zakładając firmę w Helwecji, a następnie zatrudniając w niej lokalnych pracowników, możemy liczyć na ich solidność wynikającą nie tyle z wysokich zarobków, co z ich wewnętrznego przekonania, mówiącego że, jeżeli pracować, to najlepiej jak się potrafi.

reklama reklama

Kolejny czynnik to niskie podatki (dzielą się na trzy kategorie: federalne, kantonalne i gminne). Jednolite stawki podatków federalnych są śmiesznie niskie – CIT 8,5%, a kantonalne... można negocjować z lokalnymi urzędnikami! Wynika to z dwóch faktów: po pierwsze każdy kanton ma prawo do ustalania własnych stawek podatkowych, a po drugie, poszczególne kantony walcząc o inwestorów chcą zaoferować im jak najlepsze warunki. Do tego dochodzi jeden z najniższych podatków VAT w Europie: jego stawki to 8%, 3,6% lub 2,5%, w zależności od rodzaju działalności.

Następna zaleta Szwajcarii to tamtejszy sektor bankowy. Ten kraj słynie z wysokiej jakości tego rodzaju usług oraz legendarnej wręcz tajemnicy bankowej. Konta w Szwajcarii to doskonała gwarancja bezpieczeństwa dla gromadzonych na nich funduszy.

Szwajcaria to cenione na całym świecie centrum finansowe, oraz jurysdykcja o stabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Firma założona w tym kraju może cieszyć się nie tylko międzynarodową renomą, ale także zabezpieczona jest w dużym stopniu przed niespodziewanymi kryzysami ekonomicznymi lub rządowymi.

Co ważne, mimo iż Szwajcaria należy do strefy Schengen, nie jest członkiem Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce to całkiem skuteczne zabezpieczenie przed rozwiązaniami prawnymi wprowadzanymi lub rekomendowanymi przez obie te instytucje, a które nie zawsze wiążą się z poprawą sytuacji przedsiębiorcy (jak chociażby kontrowersyjna dyrektywa bail – in).

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Podsumowując; w Szwajcarii jest taniej, prościej, nie tak restrykcyjnie, bardziej prestiżowo i bezpieczniej. Dodatkowo, zakładając tam firmę, zawsze można skorzystać z pomocy firm doradczych, a wtedy będzie można już naprawdę skoncentrować się tylko na pracy i zarabianiu!

Autor: B.Fuchs

www.dowson-holdings.com

Zobacz także: Moja firma