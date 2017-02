Jak sprawdzić status podatkowy czeskiego kontrahenta

Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej na swoim portalu podatnika publikuje informacje o tzw. „nierzetelnym podatniku VAT”. MF Republiki Czeskiej nadaje przedsiębiorcy status „nierzetelnego podatnika VAT” (w drodze decyzji administracyjnej), kiedy ten istotnie narusza obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, czyli m.in. o:

- brak wywiązywania się z obowiązku składania deklaracji;

- niewpłacanie zadeklarowanego podatku;

- brak współpracy podczas prowadzonej kontroli podatkowej;

- uczestnictwo podatnika w podejrzanych transakcjach, gdzie zachodzi ryzyko niezapłacenia podatku; oraz

- gdy w okresie co najmniej 3 miesięcy doszło do skumulowania zaległości w podatku VAT w wysokości min. 500 tys. CZK (ok. 80 000 zł).

Informacje o statusie „nierzetelnego podatnika VAT” (w języku angielskim), znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej (link otwiera okno w innym serwisie).

Aby uzyskać informację o kontrahencie, w polu wyszukiwania, należy wpisać numer identyfikacyjny czeskiego kontrahenta (IČO). Dzięki temu uzyskamy informacje o:

- nazwie i adresie podmiotu (Details about registered entity);

- nierzetelności podmiotu (Information concerning non reliable taxable person) – status „YES” świadczy o nierzetelnym podmiocie;

- opublikowanych numerach rachunków bankowych (Bank account numbers for publication);

- danych rejestracyjnych podatnika VAT (VAT payer registration data).

Przedsiębiorca ma więc możliwość sprawdzenia kontrahenta czeskiego przed podjęciem z nim współpracy. Takie wcześniejsze sprawdzenie pomoże uchronić się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami oraz ewentualnymi grożącymi konsekwencjami podatkowymi.

Autor: Magdalena Podgórska

