Prawo restrukturyzacyjne, czyli ochrona firmy przed upadłością

Polityka „nowej szansy”

Jako politykę „nowej szansy” określa się takie działania czy koncepcje, których celem gospodarczym państwa jest ochrona przedsiębiorców, miejsc pracy oraz kapitału intelektualnego firmy. Jest to niezbędny element polityki gospodarczej, a w szczególności polityki przedsiębiorczości. Z dniem 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1574), której głównym założeniem jest właśnie umożliwienie przedsiębiorcom wykorzystanie dostępnych procedur i instrumentów prawnych na wyjście z kłopotów finansowych.

Realizacja polityki „nowej szansy” poprzez zapewnienie możliwości „nowego startu” przedsiębiorcom, których niepowodzenie przedsięwzięcia gospodarczego wynika z niekorzystnej zmiany warunków ekonomicznych to jedna z naczelnych korzyści, jaka dostrzegalna jest przez samych przedsiębiorców na gruncie realizowanego postępowania restrukturyzacyjnego.

Warto także wspomnieć, że jednym z głównych celów postawionych przed sprawnym funkcjonowaniem przepisów Prawa restrukturyzacyjnego było wsparcie działań naprawczych i pozostawienie tych podmiotów w obrocie gospodarczym, a nie wszczynanie postępowania mającego na celu ogłoszenie upadłości firmy. Co warte podkreślenia, Prawo restrukturyzacyjne ustanawia zasadę pierwszeństwa restrukturyzacji przed likwidacją. Oznacza to, iż w przypadku wystąpienia w przedsiębiorstwie kłopotów finansowych i decyzji o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości sąd upadłościowy w pierwszej kolejności rozpozna wniosek restrukturyzacyjny. Jest to więc szansa na podjęcie próby ratowania przedsiębiorstwa przed całkowitą upadłością i stworzenie możliwości podjęcia działań naprawczych.

Szansa na łatwiejsze porozumienie się z wierzycielami

Na uwadze mieć należy, że praktyka międzynarodowa wskazuje, że poprawienie warunków skutecznej restrukturyzacji stanowi istotny element dla wzrostu i potencjału gospodarczego państwa. Także z uwagi na powyższe, ustawodawca założył zabezpieczenie zarówno interesów dłużnika jak i wierzyciela. Potwierdzają to liczne doświadczenia, które wskazują, że zachowanie funkcjonującego biznesu, a nie jego likwidacja jest również bardzo często ważniejsze dla samego wierzyciela.

W ten sposób wierzyciel, który zaspokaja co prawda w sposób wolniejszy swoje roszczenia, otrzymuje pewien rodzaj gwarancji, iż uzyska zwrot środków finansowych od dotychczas przeżywającego problemy finansowe dłużnika. Dodatkowo zauważyć należy, że skuteczna restrukturyzacja jest szansą na zachowanie miejsc pracy i dalsze wypełnianie zobowiązań lub podpisanych kontraktów, których wykonanie często pozwoli na zachowanie płynności finansowej zarówno samemu wierzycielowi, jak i dłużnikowi.

Należy z tego rozumieć, iż ustawa Prawo restrukturyzacyjne od początku swojego obowiązywania dąży do zapewnienia przedsiębiorcom i ich kontrahentom skutecznego instrumentu do restrukturyzacji przy jednoczesnej maksymalizacji ochrony praw wierzycieli. Dotychczasowa praktyka jednoznacznie wykazuje, że kluczowy element nowych przepisów, a więc dodatkowe gwarancje poszanowania praw wierzycieli z jednoczesną ochroną dłużnych firm na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego są respektowane w pełnym zakresie.

Perspektywa odzyskania aktywów inwestycji

Jak zostało to wyżej przedstawione, jednym z głównych celów, a także idących za tym korzyści obowiązywania przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne jest założenie przez ustawodawcę, które postępowania restrukturyzacyjne odznaczają się gwarancją tego, iż nie mogą prowadzić do pozbawienia ochrony prawnej wierzycieli dłużnika. Oprócz jednak samego zabezpieczenia wierzyciela, warto skupić uwagę na kolejnych przywilejach, które odnoszą się do przedsiębiorców, których dotknęły mniejsze lub większe problemy finansowe.

Prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne na gruncie obowiązujących przepisów umożliwia firmom prowadzenie bieżącej i czynnej działalności. Tym samym przedsiębiorstwa nie są pozbawiane (z wyjątkiem postępowania restrukturyzacyjnego sanacyjnego) możliwości zarządu własnego nad przedsiębiorstwem. W ten sposób przedsiębiorcy mają szansę zawarcia optymalnego układu przy niezakłóconym funkcjonowaniu firmy. Prawo restrukturyzacyjne ma również zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych, które mogą doprowadzić do zaburzenia płynności finansowej.