Czechy i Słowacja przyjazne podatkowo

Swobodny przepływ ludzi i kapitału, który jest fundamentalną zasadą Unii Europejskiej, doprowadził do sytuacji, w której nie tylko pojedynczy pracownicy decydują się na zarobkowanie poza granicami Polski. Mając na uwadze codzienne doświadczenia, a także obserwując zachowania przedsiębiorstw na rynku, dostrzega się, iż coraz więcej jest przypadków podejmowania przez firmy decyzji o przeniesieniu działalności gospodarczej do innych państw.

Zmiana kraju prowadzenia działalności coraz częściej rozważana

Zmiana taka jest związana głównie z występującymi w Polsce barierami prawnymi, biurokracją, a przede wszystkim z funkcjonowaniem mało „przyjaznej” przedsiębiorstwom polityce podatkowej. Wskazać tutaj należy nie tylko obowiązujące przepisy, ale przede wszystkim podejmowane przez ustawodawcę inicjatywy. Niestety, w głównej mierze są to propozycje, które nie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby i problemy przedsiębiorców.

Z problematyką prowadzenia biznesu borykają się również nowo powstające firmy, które muszą nie tylko doświadczać nadmiernej biurokratyczności, ale również zmagać się z obszernym zakresem obowiązków wynikających początkowo z założenia, a następnie prowadzenia działalności gospodarczej. Odnosi się to głównie do braku konkretnego wsparcia państwa dla podmiotów, które są jeszcze niedoświadczone biznesowo i nie mają wielu kontaktów biznesowych. Wraz z początkiem działalność i zobowiązane są one do ponoszenia dosyć wysokich, a przede wszystkim cyklicznych i stałych kosztów w związku z prowadzona działalnością.

Należy jednak podkreślić, że polscy przedsiębiorcy rozważają przeniesienie działalności gospodarczej do innego kraju między innymi z powodu wysokich kosztów prowadzenia takiej działalności w Polsce. Ich pozostaniu na terytorium kraju nie sprzyjają również propozycje i próby nieprzemyślanych zmian w systemie podatkowym.

Podatek jednolity miał być dobrą zmianą?

Nowy podatek dla przedsiębiorców, który chciał wprowadzić ustawodawca, w swoim założeniu zakładał połączenie dotychczasowo funkcjonującego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz składek zdrowotnych na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Plany były bardzo zdecydowane, ponieważ podatek jednolity miał obowiązywać przedsiębiorców już w 2018 roku. Przeciwnicy przebudowy systemu podatkowego wskazywali, że w gruncie rzeczy chodzi o podwyżkę podatków, która miała być „ukryta” pod pozorem wprowadzanej reformy. Obciążeni mieli zostać samozatrudnieni, przedsiębiorcy średniej wielkości oraz podmioty, które zarabiają najwięcej.

Obecnie w Polsce funkcjonują dwa wymiary podatku PIT w wysokości 18 i 32 procent. Do nich doliczyć należy opłacane przez przedsiębiorców składki na ZUS i NFZ, których kwota zależy od zarobków. Niejasność planowanych zmian odznaczała się tym, że przedsiębiorcy nie mogli doszukać się choćby wyjaśnienia, jakie będą stawki podatku jednolitego oraz od czego dokładnie były uzależnione.

Do planowanych zmian jednak nie doszło. Z pomysłu zdecydowano się wycofać, co nie oznacza, że Ministerstwo Finansów nie planuje w przyszłości powrócić do swojego pomysłu jednak w zmienionej postaci. Nie wiadomo jednak czy równie niejasnego i nieczytelnego jak ostatnim razem. Przygotowywane przez ustawodawcę ostatnie zmiany podatkowe mogły też nieoczekiwanie przynieść niekorzystne efekty. Pomysły rewolucji systemu podatkowego, które nie są dobrze przemyślane, a także poparte odpowiednimi kalkulacjami istotnie, bowiem wpływają na samych przedsiębiorców, którzy w potrzebie prowadzenia biznesu w stabilnym podatkowo kraju poważnie rozważają możliwości przeniesienia działalności poza granice Polski.

