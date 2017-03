Dofinansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych (tzw. „Szybka Ścieżka”)

Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „Szybka Ścieżka”) przewiduje maksymalny poziom wsparcia na badania przemysłowe 80%, a w przypadku prac rozwojowych - 60%.

„Szybka Ścieżka” daje możliwość dofinansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnych produktów (usług) lub procesów co najmniej w skali polskiego rynku. Jak wynika jednak z praktyki, innowacja w skali kraju to zdecydowanie za mało.

Żeby móc otrzymać punkty, trzeba wykazać przede wszystkim jak największy zasięg innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa, polskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym.

Nie da się ukryć, że większość przedsiębiorców pokładało duże nadzieje z tym konkursem. Już sama nazwa „Szybka Ścieżka” oraz zasady konkursu miały zachęcić firmy do ubiegania się o dofinansowanie oraz do rozwoju i prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Niestety dotychczasowe nabory oraz ich wyniki pokazują znikomy procent skuteczności w przyznawaniu dofinansowania w odniesieniu do ilości złożonych wniosków.

Biorąc pod uwagę ostatni konkurs zorganizowany w 2016 roku skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz listy rankingowe do poszczególnych etapów naboru, okazuje się, że ze 162 złożonych wniosków, rekomendowanych do dofinansowania zostało tylko 25. Większość projektów jest odrzuca już na etapie oceny kryteriów dostępu, które są przedmiotem oceny na tzw. Pre-panelu.

NCBiR wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców wprowadził zmiany w systemie oceny merytorycznej składanych projektów w ramach aktualnie ogłoszonych naborów.

Wprowadzona zmiana dotyczy oceny merytorycznej projektu podczas Pre-panelu. Dotychczas, Pre-panel był przeprowadzany przez niezależnych ekspertów zewnętrznych bez uczestnictwa Wnioskodawcy.

Od 1 marca br. ocena ta jest przeprowadzana w miejscu realizacji projektu/siedzibie Wnioskodawcy przez minimum 2 Ekspertów dziedzinowych i 1 przedstawiciela IP. Przedmiotem wizyty będzie ocena w odniesieniu do każdego z kryteriów oceny merytorycznej oraz udzielenie wskazówek w zakresie ewentualnej poprawy wniosku o dofinansowanie lub przygotowanie się do Panelu w siedzibie NCBiR.

Informacje o planowanej wizycie będą doręczane na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem spotkania. Wyznaczony termin nie będzie mógł ulec zmianie na wniosek Wnioskodawcy, z wyjątkiem sytuacji od niego niezależnych. Odmowa tej formy oceny przez Wnioskodawcę równoznaczna będzie z rezygnacją/wycofaniem wniosku z całościowej oceny projektu.

