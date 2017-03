Dofinansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych (tzw. „Szybka Ścieżka”)

Na początku lutego br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. „Szybka Ścieżka”). Jest to działanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także do dużych podmiotów gospodarczych.