Czy prowadzenie firmy w Anglii nadal będzie się opłacać?

Z oczywistych względów, polscy przedsiębiorcy planujący przenieść swój biznes do UK, oraz ci, którzy planują dopiero założenie tam firmy, najbardziej zainteresowani są potencjalnymi konsekwencjami gospodarczymi. Szczególnie, że w środkach masowego przekazu niejednokrotnie pojawiają się artykuły i doniesienia wieszczące czarną przyszłość dla tych, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z Wielką Brytanią. Czy jednak warto takowym doniesieniom dawać wiarę?

Cóż, każdy ma prawo wierzyć w to, co chce i komu chce, ale biorąc pod uwagę pewne fakty, strach przed zamknięciem brytyjskiego rynku dla zagranicznej przedsiębiorczości jest zdecydowanie przedwczesny i niesłuszny. Owszem, pojawiają się medialne doniesienia o ewentualnych reperkusjach, jakie mogą dotknąć osoby pracujące na terenie Wielkiej Brytanii: mające tam własne firmy, pracowników najemnych, pracowników oddelegowanych, lub też te jednostki, które pomimo pracy na terenie UK zamieszkują swoją ojczyznę. Owe reperkusje mogą wyniknąć z faktu odcięcia się Wielkiej Brytanii od rynku europejskiego i zamknięcia jej granic dla obcokrajowców. Ale powiedzmy sobie szczerze: taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, a wręcz niemożliwy. Dlaczego?

Pomimo wszystkich danych liczbowych, prognoz, argumentów, opinii, doniesień medialnych i wypowiedzi ekspertów, należy zdawać sobie sprawę z rzeczy bodajże najważniejszej: nawet po opuszczeniu Unii Europejskiej Wielka Brytania nie odetnie się od niej, ponieważ jest to po prostu niemożliwe. Zarówno Wielka Brytania potrzebować będzie Unii jako partnera handlowego, jak i Unia potrzebować będzie Wielkiej Brytanii. A w takim przypadku tworzenie rozwiązań prawnych utrudniających wzajemną współpracę byłoby po prostu bezsensowne.

Co więcej, nawet tak silny gospodarczo kraj jak Zjednoczone Królestwo nie może pozwolić sobie na wydalenie ze swojego terytorium zagranicznych pracowników i inwestorów. Wszak każdy pracownik, każda firma to potencjalny usługodawca umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa oraz płatnik podatku umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie państwa. A żeby utrzymać obecnych i przyciągnąć kolejnych zagranicznych przedsiębiorców i pracowników, Wielka Brytania po prostu nie może nie tylko zaostrzać aktualnie obowiązujących przepisów, ale wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej je uatrakcyjniać (co zresztą czyni, m.in. podwyższając systematycznie kwotę wolną od podatku).

Tak więc wniosek jest jeden: Brexit dla przedsiębiorców planujących założenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii nie jest niczym groźnym, dlatego jak najbardziej powinni to czynić. A jeżeli nawet nie są w stanie wyzbyć się obaw podsycanych przez nie do końca odpowiedzialne media, to zawsze mogą koncentrować się na Szkocji, która w sytuacji spełnienia się czarnych przepowiedni w stosunku do Anglii czy Walii, jest gotowa przyjąć do siebie tych przedsiębiorców, którym w innych częściach Zjednoczonego Królestwa przestałoby się podobać.

Autor. B.Fuchs

www.admiral.tax

