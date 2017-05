Jakie sprawy można załatwić przez ePUAP?

ePUAP - co to jest?

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Według strony https://epuap.gov.pl ePUAP to: "ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji."

Zatem jest to kanał dzięki, któremu wiele spraw można załatwić przez Internet. A jak to wygląda w praktyce? Co o ePUAP mówią przedsiębiorcy? Szczegóły w poniższym wideo.

Co bardzo istotne – nie wystarczy sama rejestracja na platformie. Aby móc z niej aktywnie korzystać potrzebne jest założenie i potwierdzenie tzw. profilu zaufanego.

Potwierdzenie wymaga niestety wizyty w urzędzie (w każdym mieście istnieje lista urzędów, gdzie taki profil można potwierdzić, lista urzędów: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList), ale można to także zrobić w banku.

ePUAP – co można tam załatwić?

Poniżej lista praktycznych sytuacji, co można załatwić poprzez ePUAP:

- złożyć wniosek o dowód osobisty (odebrać należy osobiście),

- wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego (nie można się natomiast zameldować w miejscu pobytu stałego lub czasowego),

- założyć PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) i sprawdzić czy nie zalega się ze składkami ZUS,

- wysłać deklaracje przez e-deklaracje,

- przesłać pismo do rozpatrzenia przez dany urząd,

- zarejestrować działalność gospodarczą.

Za każdym razem warto zweryfikować czy konkretna sprawa jest obsługiwana przez dany urząd gminy lub miasta. Nie każda jednostka może się bowiem zajmować wszystkimi tematami udostępnionymi na platformie.

