Jakie sprawy można załatwić przez ePUAP?

Czym jest ePUAP? Co można dzięki niemu załatwić? Jak założyć firmę online? Dzięki ePUAP wiele spraw urzędowych można sobie ułatwić, z drugiej strony jego założenie wymaga kilku działań. Jak to zrobić szybko, wygodnie i co nam to daje? Oraz co na temat ePUAP mówią sami przedsiębiorcy? W poniższym artykule przybliżamy kilka praktycznych wskazówek.