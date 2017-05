Sprzedaż kodów do gier – jak zminimalizować koszty podatkowe?

Tradycyjna działalność gospodarcza

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych każda działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9, jest działalnością gospodarczą. Każdy, kto prowadzi jakąkolwiek sprzedaż w sposób zorganizowany i ciągły, ma obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej. Jeśli sprzedaż kodów do gier jest zorganizowana w sposób wskazany w ustawie, powinna być prowadzona w ramach działalności zarejestrowanej firmy.

Spółka typu offshore

Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy działają na polskim rynku mogą być zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w kraju. Wynikać to może z różnych względów, m.in. wysokich miesięcznych kosztów związanych z posiadaniem własnego przedsiębiorstwa. Regularne opłaty składek ZUS, opodatkowanie oraz zawiłe kwestie prawne mogą zniechęcić szczególnie osoby prowadzące nietypową działalność, do której – ze względu na kanał dystrybucji (online) oraz pulę klientów (krajowi i zagraniczni) – można zaliczyć sprzedaż kluczy aktywacyjnych do gier komputerowych.

Wyjściem z sytuacji może być zarejestrowanie zagranicznej spółki offshore, która pozwoli na zoptymalizowanie kosztów prowadzonej działalności. Przykładem kraju, w którym działające firmy są zwolnione z podatku i nie mają obowiązku przekazywania urzędom sprawozdań finansowych ze swojej działalności, są Wyspy Marshalla.

Bez podatku

Zgodnie z indywidualną interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/4512-220/15-3/MC usługa sprzedaży kluczy aktywacyjnych nie podlega opodatkowaniu w kraju w sytuacji, kiedy usługa będzie świadczona jedynie podatnikom nie posiadającym siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w kraju. W momencie sprzedaży kodów na terytorium Polski usługa podlega opodatkowaniu.

Jaką rolę w tej kwestii może odegrać spółka offshore? Zarejestrowanie spółki w kraju, w którym opodatkowanie działalności jest ograniczone do minimum, pozwoli na zoptymalizowanie kosztów związanych ze sprzedażą kodów do gier. Państwem, w którym uwolnienie od podatku dochodowego jest możliwe, są właśnie Wyspy Marshalla. Spółki offshore, które mają swoją siedzibę na terenie tego wyspiarskiego kraju, zobowiązane są do uregulowania jedynie opłaty na rzecz podmiotu, który prowadzi Rejestr Korporacji. Opłata jest zryczałtowana i naliczana raz w roku. Spółki zarejestrowane na Wyspach Marshalla są zwolnione z szeregu podatków, m.in. podatku dochodowego, podatku obrotowego, podatku od aktywów czy od dochodu na rzecz udziałowców. W porównaniu z polskim systemem podatkowym, opodatkowanie spółek zarejestrowanych w tym raju podatkowym jest ciekawą alternatywą dla wszystkich, których polskie realia prowadzenia własnej działalności nieco przerażają.

Dyskrecja i elastyczność

Powodem, dla którego warto rozważyć możliwość rozliczania dochodów ze sprzedaży kluczy do gier komputerowych w ramach spółki zarejestrowanej na Wyspach Marshalla jest pełna poufność danych i elastyczny system prawny obowiązujące w tym kraju.

Posiadanie spółki na terenie tego wyspiarskiego państwa gwarantuje pełną poufność danych. Żadne dane dotyczące udziałowców i późniejszych członków zarządu spółki nie są gromadzone i przetwarzane przez urzędy administracyjne. Jedyną zachowaną informacją są dane pierwszych członków zarządu. Jednak nie są one dostępnie publicznie, a przetwarza je jedynie agent rejestrowy spółki. Wyspy Marshalla nie udostępniają również żadnych informacji OECD, a z Polską nie utrzymują żadnych kontaktów dyplomatycznych.

Prawo dotyczące spółek działających na Wyspach Marshalla czerpie z prawodawstwa innego państwa uważanego za raj podatkowy. Ustawodawstwo z amerykańskiego stanu Delaware zostało wdrożone również w prawodawstwo wyspiarskiego państwa, szczególnie w zakresie prawa handlowego. Prawo spółek pozwala m.in. na jednoosobowy zarząd, a także na to, aby zarząd nie był rezydentem kraju. Zgodnie z prawem posiedzenia samego zarządu, jak też posiedzenia walne nie muszą mieć miejsca na terenie kraju.

Ważnym zagadnieniem w systemie prawnym Wysp Marshalla jest także prawo zwyczajowe (ang. common law) stosowane w sytuacjach, kiedy państwowe prawo nie posiada przeciwnych postanowień w danym przypadku.