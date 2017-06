Jak uzyskać licencję na używanie dzieła?

Czym jest licencja?

Licencja jest umową o korzystanie z należących do innego podmiotu praw autorskich do danego utworu, przy jednoczesnym zachowaniu praw autorskich majątkowych po stronie twórcy bądź też ich dotychczasowego posiadacza. Przepisy wyróżniają dwa rodzaje licencji – licencję wyłączną, na mocy której dany podmiot staje się jedynym posiadaczem praw do korzystania z danego utworu, oraz niewyłączną, gdzie licencjobiorców może być wielu.

Umowa zawierana jest pomiędzy licencjodawcą, czyli podmiotem posiadającym prawa majątkowe autorskie do danego utworu, oraz licencjobiorcą. Zawierana powinna być w formie pisemnej, w przypadku licencji wyłącznej obowiązuje forma pisemna pod rygorem nieważności. Na jej podstawie jedna ze stron upoważnia drugą stronę umowy do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji, na określonym terytorium oraz przez wskazany czas, zaś w zamian druga strona ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w umownie ustalonej wysokości.

Przedmiotem takiej umowy musi być utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, definiowany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Powinien on posiadać określone cechy, jak indywidualny charakter, oryginalność, oraz powinien być rezultatem samodzielnej pracy twórcy bądź twórców.

Jak uzyskać licencję?

Licencję można uzyskać drogą umowy zawartą z twórcą bądź aktualnym posiadaczem autorskich praw majątkowych. W przypadku, w których twórcami bądź uprawnionymi jest wiele podmiotów, umowę licencyjną należy zawrzeć z każdym spośród nich. Warto także zauważyć, iż jeśli przedmiotem umowy ma być wykorzystanie utworu audiowizualnego, za posiadacza praw majątkowych uznaje się jego producenta.

Ponadto sprawę komplikuje kwestia autorskich praw majątkowych osobistych, chroniących prawo autora do dzieła. Zgodnie z opinią Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 6 grudnia 2013 r. sygn. I CSK 109/13 w sprawie Piwowski vs. Agora „anonimowe udostępnianie wymaga jednoznacznego oświadczenia autora. W braku takiego oświadczenia, jak też wyboru innej formy, należałoby oznaczyć dzieło nazwiskiem autora. Udostępnienie dzieła bez oznaczenia nazwiskiem twórcy wymaga jego oświadczenia, z uwagi na charakter autorskiego prawa osobistego”. W przypadku utworów audiowizualnych współtwórcami są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza.