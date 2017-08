Zobacz dlaczego polski biznes przenosi się do Irlandii

Chociaż nic nie wskazuje na to, aby w związku z Brexitem los przedsiębiorców na Wyspach miał ulec pogorszeniu, część osób prowadzących tam działalność gospodarczą obawia się o relacje Wielka Brytania - Unia Europejska. Na szczęście dla trochę zbyt ostrożnych biznesmenów, niedaleko UK leży kraj, który oferuje bardzo podobne, korzystne rozwiązania prawne, sprawiające, że prowadzenie tam firmy jest praktycznie tak samo łatwe i opłacalne jak w UK. Chodzi oczywiście o Irlandię.

Korzyści podatkowe spółki w Irlandii

Ten niewielki sąsiad Wielkiej Brytanii oferuje zagranicznym inwestorom liczne korzyści związane z prowadzeniem tam działalności gospodarczej. Najważniejszy dotyczy kwestii podatkowych, których stawki są bardzo niskie, co bez wątpienia stanowi poważną zachętę dla osób planujących tam założenie firmy.

CIT - Stawka najważniejszego z punktu widzenia przedsiębiorcy podatku CIT jest jedną z najniższych w Europie; wynosi zaledwie 12,5% (wyjątek stanowi CIT od dochodów z tytułu operacji finansowych – 25%).

- Stawka najważniejszego z punktu widzenia przedsiębiorcy podatku CIT jest jedną z najniższych w Europie; (wyjątek stanowi CIT od dochodów z tytułu operacji finansowych – 25%). VAT - Podstawowa stawka VAT w Irlandii to 23%, ale obowiązują także niższe stawki: 13,5% (od niektórych produktów żywnościowych i usług), 9% (część usług związanych z turystyką), 5,2% (w rolnictwie), 4,8% (handel zwierzętami hodowlanymi), 0% (niektóre towary; np. książki, obuwie i ubrania dziecięce).

- Podstawowa stawka VAT w Irlandii to 23%, ale obowiązują także niższe stawki: 13,5% (od niektórych produktów żywnościowych i usług), 9% (część usług związanych z turystyką), 5,2% (w rolnictwie), 4,8% (handel zwierzętami hodowlanymi), 0% (niektóre towary; np. książki, obuwie i ubrania dziecięce). ZUS - Za przeniesieniem biznesu do Irlandii przemawiają także niskie składki na ubezpieczenia społeczne (USC – Universal Social Charge); wynoszą one 0,5%, 2,5%, 5%, 8% lub 11% w zależności od wysokości dochodów. Istnieje też możliwość zwolnienia z obowiązku opłaty wspomnianych składek.

- Za przeniesieniem biznesu do Irlandii przemawiają także niskie składki na ubezpieczenia społeczne (USC – Universal Social Charge); wynoszą one 0,5%, 2,5%, 5%, 8% lub 11% w zależności od wysokości dochodów. Istnieje też możliwość zwolnienia z obowiązku opłaty wspomnianych składek. Kwota wolna od podatku - Irlandia kusi wysoką kwotą wolną od podatku wynoszącą 16 500 Euro, co w przeliczeniu na złotówki daje sumę około 69 000 zł.

- Irlandia kusi wysoką kwotą wolną od podatku wynoszącą 16 500 Euro, co w przeliczeniu na złotówki daje sumę około 69 000 zł. Trzyletnie zwolnienie z podatku dla nowych firm - Przy dochodzie poniżej €320 000 rocznie spółka zwolniona jest z podatku dochodowego przez okres 3 lat od założenia. Czyli może zarobić nieopodatkowany €1 mln!

Założenie firmy

Założenie firmy w Irlandii jest proste i szybkie. Tamtejsze prawo, podobnie jak brytyjskie oferuje możliwość założenia firmy przez Internet lub za pośrednictwem miejscowego agenta.

Spółka dla nierezydenta

Dla inwestorów z Unii Europejskiej Irlandia przewidziała specjalne, uproszczone metody rejestracji firmy. Nowy właściciel spółki irlandzkiej nie musi być rezydentem podatkowym w Irlandii aby korzystać prowadzić tam firmę i korzystać ze wszystkich benefitów płynących z przyjaznego miejscowego prawa.

Najważniejsze rodzaje spółek w Irlandii

jednoosobowa działalność gospodarcza (sole trader)

spółka jawna (partnership)

spółka komandytowa (limited partnership)

prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited liability, Ltd.)

publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

spółka akcyjna (public limited liability, PLC)

Firmy, które przeniosły się do Irlandii

Do najbardziej znanycj firm, które zdecydowały się przenieść swoje europejskie centrale do irlandii należą między innymi Google, Apple i Starbucks. Nic dziwnego gdyż płacą tam zaledwie 12,5% podatku CIT. W Polsce od tego samego zysku zapłaciłyby 19%, w Holandii 25%, a w Niemczech, Francji i Hiszpanii ok. 30%.

Czy Irlandia jest atrakcyjna tylko dla wielkich firm? Otóż nie, stawka CIT jest taka sama bez względu na wielkość obrotu natomiast małe przedsiębiorstwa mogą dodatkowo liczyć na szereg podatkowych ulg.