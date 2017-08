Monitorowanie drogowego przewozu towarów - nadzór satelitarny GSP

Nowelizacja ustawy o SENT

Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) wprowadzono pierwszy element systemu monitorowania przewozu tj. rejestr przewozu tzw. towarów wrażliwych (m.in. paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego), często będących przedmiotem nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT i akcyzy.

Proponowane teraz zmiany uzupełnią system o drugi komponent, tj. o dane geolokalizacyjne, na które składać się mają w szczególności: dane przekazywane z lokalizatorów oraz zewnętrznych systemów lokalizacji w postaci współrzędnych geograficznych dotyczących położenia środka transportu, daty i godziny pozyskania tych współrzędnych, daty i godziny zatrzymania środka transportu oraz numeru lokalizatora albo urządzenia.

Znowelizowana ustawa wprowadzi nowe środki techniczne służące monitorowaniu przewozu towarów: lokalizator (telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie) i zewnętrzny system lokalizacji (gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim urządzenia wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych).

Zmiany te mają na celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania (kontroli) przewozu towarów. Po ich wprowadzeniu system monitorowania drogowego przewozu towarów będzie składał się z dwóch podstawowych elementów:

- teleinformatycznego rejestru (będą w nim przetwarzane i gromadzone dane geolokalizacyjne pozyskane z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji) oraz

- telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (wyposażonego np. w moduł GPS) z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, umożliwiającym bieżące nadzorowanie trasy przewozu towarów.

Porównanie danych zawartych w rejestrze z danymi z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji pokaże obraz przemieszczania towarów wrażliwych, co pomoże uszczelnić system podatkowy w zakresie poboru podatku VAT i akcyzy.

Za nieprzekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania drogowego i brak wyposażenia pojazdu w lokalizator, przewoźnikowi będzie grozić kara w wysokości 10 000 zł.



Natomiast jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora (np. nie został on włączony), to kierujący pojazdem zostanie obciążony mandatem od 5000 do 7500 zł.

W nowych przepisach na przewoźnika nałożono obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu towaru o indywidualny numer lokalizatora albo urządzenia zainstalowanego w środku transportu. Przewoźnicy, którzy nie mają własnych narzędzi służących monitorowaniu swojej floty samochodowej, będą mogli skorzystać z aplikacji, którą trzeba będzie zainstalować np. na smartfonie posiadającym nawigację GPS. Aplikacja będzie udostępniana bezpłatnie przez Krajową Administrację Skarbową.

Zgodnie z projektem noweli, obowiązkiem kierującego będzie uruchomienie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu towaru od razu z pierwszego miejsca załadunku, jeśli takich miejsc jest kilka albo niezwłocznie po rozpoczęciu przewozu na terytorium Polski. Na kierującego nałożono również obowiązek wyłączenia lokalizatora po dostarczeniu towarów na miejsce przeznaczenia (zakończenie przewozu) albo wyjazdu z Polski. W przypadku, gdy towary znajdujące się na jednym środku transportu mają być dostarczone do kilku miejsc przeznaczenia (jednego lub kilku odbiorców), kierujący będzie musiał wyłączyć lokalizator dopiero z chwilą dostarczenia towarów do ostatniego miejsca przeznaczenia.

Czynności (włączenia i wyłączenia lokalizatora) nie będzie musiał dokonywać kierujący, w którego pojeździe będzie zainstalowany zewnętrzny system lokalizacji.

W przypadku stwierdzenia niesprawności lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji (trwającej dłużej niż godzinę), kierowca będzie zobowiązany zatrzymać się na najbliższym parkingu lub w zatoce postojowej. Przewóz towarów będzie można kontynuować po usunięciu niesprawności lokalizatora (albo zewnętrznego systemu lokalizacji) lub jego wymianie na nowy albo przeładunku towarów na środek transportu wyposażony w sprawny lokalizator.

Zasadniczo znowelizowane regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem części przepisów dotyczących kar, które mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty publikacji).

Teraz projekt ustawy zostanie przekazany do prac parlamentarnych i jednocześnie zostanie skierowany do notyfikacji przez Komisję Europejską.

Żródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów