Skutki podatkowe śmierci przedsiębiorcy - nowe regulacje od 2018 r.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej reguluje skutki podatkowe śmierci przedsiębiorcy – osoby fizycznej.

W myśl proponowanych rozwiązań przedsiębiorstwo w spadku uzyska podmiotowość prawnopodatkową, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w zakresie podatków związanych z działalnością tego przedsiębiorstwa (przede wszystkim w zakresie podatku dochodowego, VAT oraz podatku akcyzowego).

Przedsiębiorstwo w spadku będzie podatnikiem wszystkich podatków ściśle związanych z określoną działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorstwo osoby fizycznej stanowiące część masy spadkowej w okresie od otwarcia spadku do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony, to wraz z upływem terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego, będzie mogło posługiwać się tym samym numerem NIP, co zmarły przedsiębiorca.

Działalność przedsiębiorstwa w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego zostanie uznana za pozarolniczą działalność gospodarczą i będzie stanowiła odrębne źródło przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od działalności przedsiębiorstwa w spadku obliczany będzie na takich samych zasadach, jakie obowiązują w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy, który był wspólnikiem spółki cywilnej, jeżeli ustanowiono zarząd sukcesyjny, przedsiębiorstwo w spadku dla celów ustawy o PIT będzie traktowane jak wspólnik spółki cywilnej.

Jeżeli zmarły przedsiębiorca na dzień otwarcia spadku podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, przedsiębiorstwo w spadku będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jeżeli natomiast zmarły przedsiębiorca na dzień otwarcia spadku podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, przedsiębiorstwo w spadku będzie opodatkowane na zasadach ograniczonego obowiązku podatkowego.

Dochody przedsiębiorstwa w spadku będą opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku albo z zastosowaniem jednej ze zryczałtowanych form opodatkowania, czyli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Jeżeli chodzi o rok podatkowy, w którym zmarł przedsiębiorca – przedsiębiorstwo w spadku do końca tego roku będzie kontynuowało sposób opodatkowania według formy wybranej przez zmarłego. Jeżeli przed końcem roku utraci prawo do korzystania z określonej formy, np. przekroczy stan zatrudnienia, który warunkuje opodatkowanie kartą podatkową, do końca tego roku opodatkowane będzie na ogólnych zasadach, według skali podatkowej.

W przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej przedsiębiorstwo w spadku opłacać będzie podatek w wysokości wynikającej z decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej wydanej na dany rok podatkowy wobec zmarłego przedsiębiorcy.

Natomiast w kolejnym roku podatkowym przedsiębiorstwo w spadku będzie mogło dokonać wyboru formy opodatkowania według tych samych zasad, jakie obowiązują osoby fizyczne – podatników PIT.