Zwolnienia podatkowe dla nowych inwestycji

Wsparcie podatkowe dla nowych inwestycji

Zmiany zakłada przygotowany przez rząd projekt ustawy z 11 października o zasadach wspierania nowych inwestycji, który obecnie przechodzi etap konsultacji publicznych.

Ustawa ta określa zasady i warunki udzielania przedsiębiorcom wsparcia dla nowych inwestycji realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz kompetencje i tryb działania podmiotów odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

Przez nową inwestycję, w świetle zapisów ustawy, należy rozumieć inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Wsparcie dla nowych inwestycji udzielane będzie w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie to będzie stanowiło regionalną pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej dopuszczalnej wielkości, która zostanie określona w odrębnym rozporządzeniu.

Oprócz zwolnień podatkowych ustawa przewiduje także wsparcie nowych inwestycji w formie usług świadczonych nieodpłatnie (np. w zakresie szkoleń, doradztwa) przez podmioty odpowiedzialne za wspieranie nowych inwestycji, tj. zarządzających strefami na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010), dalej „ustawa o SSE”. Projektowane wsparcie zastąpi wsparcie dotychczas funkcjonujące w ramach ustawy o SSE.

Odejście od ograniczeń terytorialnych

W ustawie proponuje się całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego. A zatem w przeciwieństwie do rozwiązań przewidzianych w ustawie o SSE ograniczonych do inwestycji realizowanych w konkretnych lokalizacjach, o wsparcie przewidziane w ustawie, będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotowe rozwiązanie likwiduje długotrwałą i obciążającą przedsiębiorcę procedurę zmiany granic SSE oraz ograniczenie obszarów, na których można było uzyskać wsparcie.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi w drodze rozporządzenia, obszary, w ramach których poszczególni zarządzający obszarami (tj. zarządzający strefami w rozumieniu przepisów ustawy o SSE) wykonywać będą zadania określone w ustawie, poprzez przypisanie zarządzającym terenów położonych w administracyjnych granicach powiatów. Zasięg działalności zarządzających obszarami będzie co do zasady spójny terytorialnie.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach SSE będą wydawane do momentu wejścia w życie nowego programu pomocowego, tj. wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowych przewidzianych w projektowanej ustawie. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej wydane na gruncie ustawy o SSE będą działali w reżimie prawnym ustawy o SSE do końca 2026 roku. Wszystkie zatem prawa nabyte przez przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie SSE zostaną przez nich zachowane.