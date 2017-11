Tylko co 10. polska firma korzysta z Cloud Computing - niewiedza blokuje rozwój

Od czasu kiedy w 2007 roku Google i IBM ogłosiły wspólną inicjatywę budowy dużego centrum danych służącego studentom do zdanego programowania i badań, definicja Cloud Computingu na świecie dawno już spowszedniała. W Polsce jednak hasła „chmura obliczeniowa” wciąż próżno szukać w słowniku języka polskiego, a wielu rodzimych przedsiębiorców nadal ma problemy z rozszyfrowaniem pojęcia technologii chmurowych. Widać to na przykładzie małych i średnich firm korzystających z tego typu rozwiązań.

Polecamy: INFORLEX Biznes

reklama reklama

Jedynie 10 proc. ogółu polskich przedsiębiorstw korzysta obecnie z rozwiązań oferowanych przez Cloud Computing. To wzrost o zaledwie 1,8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z październikowych danych dostarczonych przez GUS wynika, że potencjał chmur obliczeniowych najbardziej doceniają duże przedsiębiorstwa, bo aż 37,1 proc. z nich wdrożyło tego typu rozwiązania i tu nie mamy się czego wstydzić z porywaniu z krajami Europy zachodniej czy Stanami Zjednoczonymi. W porównaniu z zeszłym rokiem to właśnie wśród dużych firm (zatrudniających 250 lub więcej osób) odnotowano największy wzrost wykorzystania technologii chmurowych (6 proc.). Nieco słabiej wypadają średnie przedsiębiorstwa (50-249 pracowników), bo tylko 17,2 proc. z nich używa choć jednego procesu biznesowego w chmurze i jest to skok o 4,1 proc. w porównaniu z 2016 rokiem. Zdecydowanie najgorzej sytuacja wygląda w segmencie małych firm (10-49 pracowników), zarówno pod względem liczy podmiotów używających z chmury, jak i wzrostu popularności tej technologii. Tylko 7,6 proc. małych przedsiębiorstw korzysta z przynajmniej jednej usługi przetwarzania danych w chmurze i to także najmniejszy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, zaledwie 1,3 proc.

W opinii ekspertów największą barierą stojącą przed wdrożeniem rozwiązań chmurowych w firmach jest obecnie troska o bezpieczeństwo danych, bo cena usług nie odgrywa już tak wielkiego znaczenia. Monopol przełamywany przez lokalnych dostawców sprawił, że o usługi chmurowe pyta coraz więcej firm z sektora MSP, a o implementacji technologii decydują przyszłe oszczędności. Od mniejszych nakładów inwestycyjnych poczynając, poprzez kosztowne utrzymanie tradycyjnej infrastruktury, na zakupie hardware’u kończąc. Nie bez znaczenia pozostaje także szybsza dostępność do zasobów, które osiągalne są natychmiast w każdym miejscu na świecie z dostępem do Internetu.

Zdecydowane zwiększenie zainteresowania usługami Cloud Computing w Polsce można było obserwować na przestrzeni dosłownie kilku ostatnich lat, zwłaszcza wśród średnich i małych firm. Do tej pory przedsiębiorcy ostrożnie podchodzili do tego tematu, obserwując rynek, rozwój technologii i zachowania konkurencji. Blokadą w wielu przypadkach była także cena, ale to szybko się zmienia, bo usługi tanieją z roku na rok. Wciąż jednak poważnym argumentem powstrzymującym przed korzystaniem z Cloud Computing jest troska o wydajność i bezpieczeństwo danych, wynikająca w dużej mierze z niewiedzy. Obawy budzi nawet brak fizycznego dostępu do serwera. Tymczasem dane osadzone w sieci globalnej, która jest na bieżąco aktualizowana, gwarantują zwiększoną odporność na ataki hackerskie. Ponadto możliwość tworzenia kopii zapasowych poza siedzibą przedsiębiorstwa w istocie zwiększa, a nie zmniejsza fizyczne bezpieczeństwo danych - mówi Niko Bałazy, Prezes Zarządu w S-net, dostawcy rozwiązań Cloud Computing z Małopolski

Polski rynek Cloud Computing na tle globalnym

Choć Polska dryfuje nieco poniżej globalnej średniej jeśli chodzi wysokość inwestycji w Cloud Computing i tylko 10 proc. ogółu naszych przedsiębiorstw ulokowało choć jeden proces biznesowy w chmurze, to możemy pochwalić się niezłą dynamiką wzrostu.