Import towarów z Chin – transport, reguły Incoterms

Wielu importerów słyszało skróty FOB lub CIF, które występując zawsze przy imporcie towarów, jednak wielu importerów nie wie czym FOB (Free on Board) lub CIF (Cost, insurance and freight). Wszystkie kwestie związane z transportem z Chin regulują warunki Incoterms 2010, czyli międzynarodowe reguły transportowe publikowane przez ICC (International Chamber of Commers) w Paryżu. Pierwsze Incoterms 2010 zostały opublikowane w 1936 roku z kolejnymi poprawkami co kilka lat, ostatnia aktualizacja weszła w życie na początku 2011 roku. Międzynarodowa Izba Handlowa z Paryża publikuje Incotermsy, które uznawane i stosowane są przez ponad 100 państw na całym świecie.

Incoterms zostały uznane przez Komisję ONZ jako globalny standard reguł handlu zagranicznego.

Reguły te normują podział następujących aspektów związanych z transportem, a mianowicie: kosztów, ryzyka i ubezpieczenie. Do najpopularniejszych należą, FOB, CIF.

FOB – Free on Board

Po stronie załadowcy są koszty, ryzyko i ubezpieczenie od momentu: produkcji i załadunku towaru, transport z fabryki do portu, odprawa celna, załadunek na statek (do burty statku).

Po stronie kupującego są natomiast koszty, ryzyko i ubezpieczenie od burty statku, czyli opłacenie frachtu morskiego, rozładunek towaru w porcie docelowym, procedura celno-skarbowa i transport do miejsca przeznaczenia.

CIF - Cost, Insurance and freight

W odróżnieniu od warunków FOB, Incoterms CIF (Cost, Insurance and freight) przerzuca obowiązek opłacenia frachtu morskiego na sprzedającego. Reszta obowiązków i podział kosztów, ryzyka za towar i ubezpieczenia jest taki sam jak w przypadku FOB.

Wieli początkujących importerów nie potrafi zrozumieć różnic pomiędzy FOB i CIF, często decydując się na CIF, gdyż to sprzedawca opłaci transport. Warto jednak się zastanowić w jakiej cenie kupujemy produkty czy nabywamy sam produkt i doliczamy do niego koszty transportu, które mogą być bardzo różne i zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Czy jednak decydujemy się na zakup towaru już z częściowo opłaconym frachtem (sprzedawca opłaca fracht tylko i wyłącznie do portu przeznaczenia).

Wiele ukrytych kosztów związanych z wysyłką CIF jest przerzucanych na kupującego w porcie rozładunku, o tych kosztach dowiadujemy się dopiero w momencie którym towary dotrą do portu przeznaczenia.

Będąc importerem zawsze chcemy kontrolować cały proces importowy jak również samą cenę naszego produktu, dlatego zalecany jest import towarów na warunkach FOB.

Aby w pełni zrozumieć różnicę pomiędzy Incoterms FOB i CIF należy zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi Incoterms 2010, gdyż obok FOB i CIF bardzo często stosowane jest EXW bądź DAP i DDP. Różnice pomiędzy poszczególnymi regułami są często minimalne, dlatego ważne jest dokładne zapoznania się ze wszystkimi obowiązującymi Incotermsami. Należy również pamiętać, że już w 2020 roku nastąpi ich kolejna aktualizacja.