Zmiany w KRS - nowe obowiązki w zakresie sprawozdań finansowych i wniosków do sądów

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 398).

Potrzeba regulacji

Krajowy Rejestr Sądowy (dalej „KRS”) jest podstawowym źródłem informacji o podmiotach gospodarczych w nim zarejestrowanych. Jawność rejestru przyczynia się niewątpliwie do poprawy pewności i bezpieczeństwa obrotu, a odpis z rejestru jest ogólnodostępny i stanowi obecnie podstawowy dokument potwierdzający dane jednostki, w tym informacje dotyczące jej siedziby, adresu, sytuacji ekonomicznej oraz w szczególności osób uprawnionych do reprezentacji jednostki. Informacje te stanowią element oceny wiarygodności przyszłego partnera i to zarówno w relacjach biznesowych, jak również w kontaktach z instytucjami i urzędami państwowymi.

Zasada domniemania prawdziwości wpisu, leżąca u podstaw funkcjonowania KRS, wymaga zarówno sprawnego działania sądów, które winny odzwierciedlać rzeczywisty stan podmiotu, jak i bieżącej kontroli prawdziwości i aktualności danych objętych wpisem. Tymczasem, w praktyce realizacja powyższych postulatów przez sądy rejestrowe nie jest możliwa, a tym samym rejestr, w którym kluczowe dla bezpieczeństwa obrotu dane podmiotów umieszczone są ze znacznym opóźnieniem, traci swoje walory. Wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych w KRS oraz obowiązek składania w sądzie sprawozdań finansowych powoduje w okresie wakacyjnym każdego roku (w praktyce większość podmiotów składa sprawozdania w miesiącach czerwiec-sierpień) paraliż w funkcjonowaniu sądów rejestrowych i rozciągnięcie procedury rejestracyjnej do kilku, a nawet kilkunastu tygodni.

Polski ustawodawca postanowił stawić czoła wskazanym trudnościom poprzez pełną informatyzację KRS. Potrzeba zmiany wynika jednak przede wszystkim z konieczności dostosowania przepisów krajowych do unijnych dyrektyw dotyczących integracji rejestrów handlowych i spółek w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co powinno zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość szybkiego dostępu do dokumentów i informacji dotyczących spółek oraz oddziałów wpisanych do rejestrów handlowych tychże krajów.

Pełna informatyzacja

Ustawa nowelizująca przewiduje m.in.:

- Wprowadzenie obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z założeniami ustawy, już od początku marca 2020 r. prowadzone będą elektroniczne akta rejestrowe podmiotów objętych wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracja podmiotów oraz wymiana korespondencji pomiędzy sądem a wnioskodawcą będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Co więcej, dokumenty stanowiące załączniki do takich wniosków będą przez sąd rozpoznawane jedynie po ich uprzednim podpisaniu za pomocą kwalifikowanego podpisu albo profilu zaufanego ePUAP. Wnioski złożone w tradycyjnej formie będą podlegały zwrotowi.

