Działalność w specjalnych strefach ekonomicznych – zmiany 2018

Jeszcze na starych zasadach

Na początku warto podkreślić, iż dotychczasowe warunki zwolnień podatkowych udzielonych w ramach zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych pozostają bez zmian. Po wejściu w życie nowych uregulowań nie będzie jedynie możliwe uzyskiwanie zwolnień na dotychczasowych warunkach, a dla kolejnych inwestorów będą obowiązywały już zmienione zasady. Obecnie obowiązująca ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych będzie funkcjonowała do końca 2026 r. tylko dla zezwoleń i decyzji (w zakresie zmiany, cofnięcia, unieważnienia, wygaszenia), które już zostały wydane. Dotychczasowe zasady będzie można stosować także w przypadku postępowań już wszczętych na dzień wejścia w życie nowych uregulowań.

Dotychczas obszar objęty wsparciem wynosił 25 tys. ha, czyli 0,08% powierzchni kraju. Dostęp do innych terenów inwestycyjnych możliwy był jedynie w ramach długotrwałej procedury zmiany granic SSE. Zgodnie z nowymi założeniami nie będzie już innych ograniczeń terytorialnych poza przeznaczeniem terenu celem uzyskania zwolnienia podatkowego, co ma przyczynić się do wzrostu inwestycji, szczególnie tych dużych.

Istotne zmiany dotyczyć będą także kryteriów, na podstawie których można uzyskać zwolnienie podatkowe. Obecnie jest jeszcze możliwość prowadzenia działalności w SSE po spełnieniu jedynie kryteriów ilościowych. Nowa ustawa wprowadzi także kryteria jakościowe, które będą musiały uwzględniać założenia dotyczące rozwoju.

Kryteria jakościowe

Zgodnie z nowymi założeniami wysokość nakładów inwestycyjnych będzie uzależniona od stopy bezrobocia w danym powiecie oraz wielkości przedsiębiorstwa. Inaczej niż obecnie, gdzie mamy jednolicie określoną kwotę wydatków na poziomie co najmniej 100 tys. EUR. Duzi przedsiębiorcy będą musieli liczyć się z większymi nakładami, aby uzyskać pomoc publiczną.

Kryteria jakościowe będą dopasowywane do konkretnej lokalizacji i zgodnie z dostępnymi informacjami będą następujące:

• Rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojową kraju oraz eksport produktów lub usług;

• Rozwój naukowy – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R;

• Zrównoważony rozwój – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia); dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro-, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi;

• Rozwój zasobów ludzkich – mierzony według dodatkowych świadczeń oferowanych dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji.

Projekt inwestycyjny może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60% procent możliwych punktów (ewentualnie 50 % lub 40% w zależności od lokalizacji inwestycji).

Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony od 10 do 15 lat. Okres zwolnienia zależeć będzie od lokalizacji inwestycji – im wyższa intensywność pomocy publicznej w województwie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy okres zwolnienia. Uprzywilejowane będą inwestycje dokonywane na terenach obecnie działających stref.

Zmiany nie zawsze na lepsze

Projekt ustawy zawiera również postanowienia mniej korzystne niż dotychczas. Przewiduje m.in. możliwość wstrzymania wydawania decyzji o wsparciu w danym roku budżetowym. Oznacza to, iż w niektórych latach nie będzie możliwości uzyskania wsparcia dla nowych inwestycji.

Do ustawy ma być też wprowadzona klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania, tak aby wyeliminować sytuacje, w których jednym z celów lub głównym celem uzyskania decyzji było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego lub dokonywane przez inwestorów czynności mają charakter nierzeczywisty. Ten zapis z pewnością wymaga modyfikacji, gdyż oczywistym jest, że celem uzyskania decyzji o wsparciu jest uzyskanie zwolnienia podatkowego.

Zgodnie z zapowiedziami nowe zasady uzyskiwania zwolnień podatkowych mają docelowo zastąpić specjalne strefy ekonomiczne. Projekt ustawy może ulec jeszcze zmianie po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.

Dopiero po rozpoczęciu stosowania nowych przepisów możliwa będzie ocena, czy i w jakim zakresie są one korzystniejsze dla inwestorów. Obecnie projekt został skierowany do Sejmu. Jest to ostatni moment, aby rozpocząć procedurę uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych na obecnie obowiązujących warunkach.

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji – przebieg procesu legislacyjnego

Karolina Sieraczek, radca prawny, senior associate we wrocławskim biurze Rödl & Partner