Zagrożenia dla przedsiębiorstw związane z RODO

Wprowadzenie RODO do polskiego systemu prawnego wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów krajowych do nowego, obowiązującego w całej Unii porządku. Ministerstwo Cyfryzacji we wrześniu 2017 r. opublikowało projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Od tego czasu zmieniał się on kilkukrotnie. W ramach przeprowadzonych konsultacji pojawiły się głosy przedsiębiorców, że nowe regulacje mogą być niezrozumiałe dla podmiotów zobowiązanych do ich stosowania. W obliczu rosnącej liczby odnotowanych przypadków wycieku danych poufnych – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym – nowa ustawa powinna precyzować warunki zabezpieczania takich danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, a także przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Tymczasem proponowana ustawa w aktualnym brzmieniu nie daje w tym zakresie miarodajnych odpowiedzi.

Odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcach

Projektowana ustawa rozszerza odpowiedzialność cywilną przedsiębiorców z tytułu ochrony danych, wprowadzając nowe i bardziej restrykcyjne sankcje za uchybienie obowiązkom ochrony danych osobowych. Co gorsza, rozporządzenie nie będzie zawierało ich precyzyjnego, zamkniętego katalogu. Firmy zostaną zmuszone, by wdrożyć odpowiednie środki zabezpieczające dane, ale nie dostaną żadnych wytycznych, w jaki sposób ocenić, które ze środków zastosować. RODO zawiera jedynie lakoniczne stwierdzenie, że „uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku”.

Korzystniej dla klientów, trudniej dla przedsiębiorców

Równocześnie szereg nowych uprawnień został nadany osobom, których dane są przedmiotem regulacji. Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie zasady przenoszalności danych osobowych, prawa do bycia zapomnianym oraz wymogu odebrania zgody rodzica na przetwarzanie danych dziecka.

Prawo przenoszalności danych osobowych daje możliwość żądania przeniesienia własnych danych z jednego podmiotu do innego. Prawo do bycia zapomnianym wiąże się, co do zasady, z koniecznością usunięcia na żądanie zainteresowanego wszystkich informacji na jego temat z posiadanych przez przedsiębiorcę baz danych. Wymóg zgody rodzica na przetwarzanie danych dziecka w związku ze świadczeniem usług via Internet nałoży z kolei na przedsiębiorców obowiązek utworzenia dodatkowych formularzy i określenia sposobów korespondencji pomiędzy nimi a klientami.

Nieprzemyślane działanie rządu

Obecnie silna jest tendencja do szybkiego wprowadzania zmian, często bez gruntownego przemyślenia ich konsekwencji. Nowe akty prawne powstają w pośpiechu, pod wpływem określonych wydarzeń, a nie jako owoc długoletniej praktyki i dokładnych analiz. To z kolei prowadzi do licznych absurdów w polskim ustawodawstwie. Za jeden z nich należy uznać planowany sposób wprowadzenia RODO. Czytając proponowany projekt ustawy, można mieć obawy, że przedsiębiorcy „utoną” w gąszczu niejasnych przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a obowiązki takie jak „regularne testowanie, mierzenie i ocenianie środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania” oraz „zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania” przerosną wielu uczestników obrotu gospodarczego.

