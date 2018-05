Jakie zmiany wprowadza Konstytucja Biznesu?

Na Konstytucję Biznesu składają się ustawy: Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców.

W myśl Prawa przedsiębiorców przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości w danej sprawie będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Przy wyznaczaniu przedsiębiorcy terminu na dokonanie określonej czynności będzie uwzględniany nie tylko ważny interes publiczny, lecz także słuszny interes przedsiębiorcy. Urząd nie będzie mógł odmówić przyjęcia od przedsiębiorcy pisma, które nie jest kompletne.

Ministrowie będą wydawali z urzędu lub na wniosek nowego organu – Rzecznika Praw Przedsiębiorcy – wyjaśnienia przepisów dotyczących wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów.

Rzecznik Praw Przedsiębiorców będzie się również zajmował wydawaniem opinii dotyczących aktów prawnych dla przedsiębiorców. Będzie mógł m.in. występować do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z interpretacją przepisów oraz wnosić skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Ponadto będzie uprawniony do wszczęcia postępowania administracyjnego, wniesienia skargi i skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego oraz uczestnictwa w postępowaniu przed sądem administracyjnym na prawach, które przysługują prokuratorowi.

Interpretacje indywidualne dotyczące prawa podatkowego i składek na ubezpieczenie społeczne nie będą wiążące dla przedsiębiorcy. Nie będzie go można karać w zakresie, w jakim zastosował się do wydanej interpretacji w wysokości wyższej niż wynikająca z otrzymanej interpretacji.

Jeżeli przychody z działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia, działalność taka nie będzie uznawana za gospodarczą (opodatkowaną na zasadach ogólnych), a co za tym idzie, nie trzeba będzie jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowe przepisy wprowadzają dla nowych przedsiębiorców zwolnienie od obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy. Nadal będzie można przez następne 2 lata płacić obniżone składki ZUS (nie obejmie to składek na ubezpieczenie zdrowotne, których płacenie będzie obowiązkowe).

Możliwe będzie zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

REGON będzie wycofywany na rzecz numeru NIP.

Większość przepisów omawianych ustaw weszła w życie po upływie 30 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli 30 kwietnia 2018 roku.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

