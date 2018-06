Prawo przedsiębiorców, czyli nowe przepisy ułatwiające prowadzenie firmy

Prawo przedsiębiorców definiuje działalność gospodarczą jako działalność zorganizowaną wykonywaną we własnym imieniu w sposób ciągły. Przedsiębiorcą w rozumieniu omawianej ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną wykonująca działalność gospodarczą.

Jeżeli przychód z działalności osoby fizycznej nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia w myśl ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i osoba ta nie wykonywała działalności gospodarczej, taka działalność nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Wskazana wyżej osoba będzie mogła jednak złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli przychód przekroczy w danym miesiącu wskazaną wyżej kwotę, wówczas działalność będzie uznana za działalność gospodarczą, począwszy od dnia, w którym przychody z niej przekroczą 50% minimalnego wynagrodzenia.

Przepisy omawianej ustawy nie będą miały zastosowania np. do wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Ustawa nakłada na urzędy obowiązek kierowania się w postępowaniu z przedsiębiorcą zasadą zaufania do niego. Mają one też obowiązek działać przy założeniu, że przedsiębiorca działa uczciwie.

W myśl ustawy urząd nie może odstąpić od utrwalonej praktyki przy takim samym stanie prawnym i faktycznym, chyba że ma ku temu uzasadniony powód.

Ustawa ustanawia Rzecznika Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego kompetencje i zakres zadań określiła odrębna ustawa.

Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed wpisem do rejestru przedsiębiorców.

Ustawa przewiduje ulgę w płaceniu składek w ciągu 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy przedsiębiorca:

podejmuje działalność po raz pierwszy lub

podejmuje działalność ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego m.in. w sytuacji, gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł.

Ustawa umożliwia zawieszanie działalności gospodarczej również przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej będzie mogło nastąpić na czas nie krótszy niż 30 dni w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego będą mogli zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będzie mógł np. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz zbywać środki trwałe i wyposażenie.

Przy wyznaczeniu przedsiębiorcy terminu na wykonywanie czynności urzędy będą musiały uwzględniać interes społeczny i słuszny interes przedsiębiorców. Urząd nie będzie mógł odmówić przyjęcia pism i wniosków, które są niekompletne, i nie będzie mógł domagać się danych, które sam może zdobyć.

Ustawa reguluje zasady wydawania objaśnień prawnych i interpretacji w sprawach indywidualnych (za opłatą 40 zł). Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi odpowiednio dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego.

Przed rozpoczęciem prac nad opracowaniem projektu aktu prawnego określającego zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej trzeba będzie dokonywać oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, w tym oceny wpływu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

