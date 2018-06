Procedura przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa (pre-pack)

Aby ułatwić przedsiębiorcy określenie momentu powstania stanu niewypłacalności ustawodawca wprowadził m.in. nowe domniemanie prawne, zgodnie z którym stan ten zachodzi, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Od tego momentu liczony jest 30-dniowy termin na złożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Uchybienie obowiązkowi wiąże się z powstaniem odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia na czas wniosku.

Niewypłacalność nie zawsze musi prowadzić do upadłości

Prawo restrukturyzacyjne umożliwia dłużnikom podjęcie działań, które mogą uratować niewypłacalne bądź zagrożone niewypłacalnością przedsiębiorstwo. Nie zawsze bowiem nadmierne zadłużenie musi prowadzić do upadłości. Restrukturyzacja jest więc interesującym rozwiązaniem dla tych podmiotów, które dostrzegają szansę na dalsze funkcjonowanie w obrocie gospodarczym i zdecydowane są na przeprowadzenie działań naprawczych.

Procedura przygotowanej likwidacji (pre-pack)

Sposobem na uratowanie zadłużonego przedsiębiorstwa jest m.in. zbycie go na rzecz z góry wskazanego we wniosku nabywcy w procedurze tzw. przygotowanej likwidacji, bez konieczności przeprowadzania kosztownego i długiego postępowania upadłościowego. Pomimo, iż zbycie jest dokonywane w postępowaniu upadłościowym, to samo postępowanie nie ma charakteru likwidacyjnego. Przedsiębiorstwo pod rządami nowego właściciela, a w oparciu o dotychczasowe zasoby, kontynuuje bowiem swą działalność bez ciążących na nim długów.

Jak złożyć wniosek o pre-pack?

Procedurę przygotowanej likwidacji wszczyna się na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości wnioskodawca składa w sądzie upadłościowym wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do wniosku o pre-pack wnioskodawca dołącza opis i oszacowanie objętych nim składników majątku sporządzone przez biegłego sądowego. Wniosek taki powinien wskazywać co najmniej osobę nabywcy i cenę.

Analizując wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży sąd upadłościowy bada, czy zaproponowana przez wnioskodawcę i uzgodniona z nabywcą cena nie jest niższa od kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym prowadzonym na zasadach ogólnych. Sąd w swoich rozważaniach bierze pod uwagę nie tylko możliwą do uzyskania cenę, lecz również koszty postępowania związane z likwidacją przedsiębiorstwa. Sąd upadłościowy może uwzględnić wniosek z niższą ceną sprzedaży niż kwota możliwa do uzyskania w klasycznym postępowaniu upadłościowym, jeżeli przemawia za taką sprzedażą możliwość zachowania przedsiębiorstwa lub ważny interes publiczny.

Dzięki przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwo kontynuuje działalność, a wierzyciele zostają zaspokojeni w wyższym stopniu oraz znacznie szybciej niż wskutek zwykłego postępowania upadłościowego.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

