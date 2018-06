Działalność e-commerce – przedsiębiorca musi mieć dobry regulamin

Mimo to, że rynek e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie, nadal wielu przedsiębiorców nie ma regulaminu albo całkowicie zapomina o konieczności przystosowania go do nieustannie zmieniających się regulacji prawnych i specyfiki konkretnej działalności internetowej. Tymczasem prawidłowo sformułowany regulamin jest podstawą funkcjonowania każdego serwisu lub sklepu internetowego. Pomaga też uniknąć szeregu nieprzyjemnych konsekwencji w relacjach tak z klientem, jak i z organami państwa.