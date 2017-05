Dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Program Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego dla 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który jest uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów na lata 2014-2020. Celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

reklama reklama

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. Jako wspólne regionalne inteligentne specjalizacje można zaliczyć m.in. ekoinnowacje, budownictwo ekologiczne, odnawialne źródła energii, produkcja maszyn dla rolnictwa.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży oferta skupiająca nie więcej niż trzy główne atrakcje, miejsca, obiekty i usługi funkcjonujące jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Każdy projekt powinien obejmować łącznie:

inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych; rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych; opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym.

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

oprogramowanie

sprzęt informatyczny

budynek

grunt (ziemia)

licencje

nieruchomość

podwykonawstwo

promocja i reklama

roboty i materiały budowlane

środki trwałe

usługi

usługi zewnętrzne

wartości niematerialne i prawne

wieczyste użytkowanie gruntów

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje: nabór wniosków w okresach miesięcznych, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Nr etapu Data rozpoczęcia naboru wniosków w ramach etapu Data zakończenia naboru wniosków w ramach etapu 1 09.05.2017 r. 31.05.2017 r. 2 01.06.2017 r. 31.07.2017 r. 3 01.07.2017 r. 31.07.2017 r. 4 01.08.2017 r. 31.08.2017 r.

Wymagane jest, aby minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowanych projektu wynosił 30% w przypadku Lidera konsorcjum oraz 1% dla każdego z pozostałych członków konsorcjum. Ponadto co najmniej 1 MŚP z 3 ponoszących najwyższe wydatki w ramach projektu to podmiot, który nie jest powiązany z pozostałą dwójką.

Zobacz także: Moja firma