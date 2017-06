Wymiana informacji podatkowych. Które państwa będą podlegały procedurze OECD?

W ostatnich latach Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa o charakterze ekonomicznym, skupiająca 35 wysoko rozwiniętych państw. Jej zadaniem jest badanie systemów podatkowych państw w celu analizy tzw. rajów podatkowych. Chodzi głównie o ograniczenie korzyści, które proponowane są zagranicznym inwestorom, również w zakresie oferowanych kont bankowych.

Wolność wyboru rezydencji podatkowej oznacza w praktyce, iż państwa członkowskie OECD czują zagrożenie ze strony państw określanych mianem „rajów podatkowych”. Jest to związane oczywiście z obawą przed utratą podatników na rzecz mniejszych państw o atrakcyjnych systemach podatkowych i zachętach inwestycyjnych skierowanych do zagranicznych inwestorów. W związku z powyższym zdecydowano podjąć działania i naciski na kraje o atrakcyjniejszych systemach podatkowych niż państwa członkowskie OECD.

Rozpoczęto więc czynności określane przez OECD jako „działania na rzecz wypracowania środków ograniczających zakłócenia wywołane przez szkodliwą konkurencję podatkową o negatywnych skutkach dla decyzji inwestycyjnych i finansowych”. Jednym ze sposobów przyjętych przez OECD jest zawieranie umów o wymianie informacji podatkowych pomiędzy państwami (TIEA). Kraje członkowskie Unii Europejskiej są natomiast zobligowane do wprowadzenia unijnych dyrektyw do ich wewnętrznego porządku prawnego.

Konieczność implementacji unijnych dyrektyw i rozwiązań

Proces integracji państw należących do Unii Europejskiej dotyczy również implementacji prawa europejskiego, a więc scalania i ujednolicania prawodawstwa unijnego z prawem państw członkowskich. Rozumieć przez to należy, iż Polska, decydując się na przystąpienie do Wspólnoty, zobowiązała się dostosowywać przepisy obowiązującego prawa w kraju do dyrektyw unijnych.

Co zakłada projekt nowej ustawy w Polsce?

Głównym celem, jaki Unia Europejska postawiła przed państwami członkowskimi, jest skuteczna kontrola działań, mających na celu unikanie opodatkowania oraz walka z oszustwami podatkowymi.

Oznacza to, że instytucje podatkowe państw zwiększą swoje uprawnienia i możliwości legalnego wywiadu na temat przychodów podatników, którzy inwestują poza granicami macierzystych państw. Wymiana informacji pomiędzy krajami Unii Europejskiej w obecnej postaci jest niewystarczająca – tak przynajmniej przekonują zwolennicy wprowadzanego projektu ustawy. Podkreślają oni również, że zbyt duża liczba podmiotów dopuszcza się ukrywania przed administracją podatkową przychodów z działalności osiąganej poza granicami krajów oraz odprowadzania środków pieniężnych do budżetów państw, których są rezydentami.

Instytucje administracji podatkowej postanowiono wyposażyć w kolejne narzędzie, które umożliwi kontrolę finansową podatników. Głównym jej założeniem ma być proces rozszerzenia automatycznej wymiany informacji między państwami członkowskimi poprzez wprowadzenie systemu obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do informacji finansowych. W odpowiedzi na potrzebę zaostrzonej walki z uchylaniem się od opodatkowania, OECD opublikowała w 2014 roku jednolity standard raportowania (ang. Common Reporting Standard – CRS). Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu wdrożenie regulacji, które pozwolą na automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z państwami spoza Unii Europejskiej w oparciu o ustalone procedury.