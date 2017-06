Dofinansowanie na innowacje w sektorze rolno-spożywczym i leśnym

Wnioski o dofinansowanie

Nowym przedsięwzięciem Programu PROW na lata 2014-20220 wspierającym innowacje (w tym wdrożenie B+R) w sektorze rolno-spożywczym będzie działanie „Współpraca” w ramach Grupy Operacyjnej EPI.

Od 30 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie na wdrożenie do działalności gospodarczej innowacyjnych rozwiązań takich jak: nowych lub znacznie udoskonalonych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Produkty muszą wpisywać się w załącznik nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tj. zwierzęta żywe, mięso, ryby, przetwory z mięsa, ryb, produkty mleczarskie, jaja ptasie, żywe drzewa i inne rośliny, warzywa, owoce, przetwory z warzyw, owoców, kawa, herbata, zboża, tłuszcze i oleje zwierzęce, z ryb, roślinne, cukier trzcinowy lub buraczany, wino ze świeżych winogron, len).

reklama reklama

Powołana grupa operacyjna powinna uwzględniać uczestników należących do dwóch różnych kategorii wymienionych poniżej:

rolnicy (osoby fizyczne lub osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, których gospodarstwo rolne jest położone na terenie Polski i prowadzący działalność rolniczą);

(osoby fizyczne lub osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, których gospodarstwo rolne jest położone na terenie Polski i prowadzący działalność rolniczą); właściciele lasów (osoby fizyczne lub prawne będące właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu oraz osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasów);

(osoby fizyczne lub prawne będące właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu oraz osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasów); instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie ;

; przedsiębiorcy (w tym np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji);

(w tym np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji); podmioty świadczące usługi doradcze.

Podmioty uznane zostaną za różne, jeżeli nie są ze sobą powiązane kapitałowo lub osobowo. Nie ma ograniczeń dla przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie co do ich wielkości, w związku z tym w konkursie mogą brać udział zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie może być udzielone zarówno grupie operacyjnej, która posiada osobowość prawną, jak również grupie, która nie posiada osobowości prawnej, a działa na podstawie umowy (np. umowa konsorcjum).

O wyborze projektu do dofinansowania będzie decydowała suma uzyskanych punktów, które premiują m.in.:

liczbę i zróżnicowanie członków grupy operacyjnej;

nowość rezultatów projektu (najwięcej punktów mogą uzyskać projekty dotyczące wdrożenia innowacji dotychczas niestosowanej na terytorium Polski i dotyczących wyłącznie produkcji podstawowych produktów rolnych);

wdrożenie do projektu wyników wcześniej przeprowadzonych badań naukowych;

wykonanie w ramach projektu badań stosowanych i prac rozwojowych;

potencjał rynkowy rezultatu;

projekty przyczyniające się do realizacji priorytetów przekrojowych UE w zakresie ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatu.

Na potwierdzenie innowacyjnego charakteru inwestycji niezbędne będzie złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie opinii o innowacyjności wystawionej przez jednostkę naukową posiadającą kategorię naukową A+,A, B, która nie będzie należała do grupy operacyjnej.

Wnioskodawcy będą mogli dofinansować koszty robót budowlanych, zakupu lub instalacji nowych maszyn i urządzeń, zakupu aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych, w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych, koszty ogólne i bieżące związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, koszty badań obejmujących wyłącznie badania stosowane lub prace rozwojowe.

W przypadku inwestycji o charakterze budowlanym do wniosku o dofinansowanie konieczne będzie załączenie m.in. kosztorysów inwestorskich, pozwolenia na budowę, decyzji lub postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania projektu na środowisko.

Poziomy dofinansowania

Maksymalnie będzie można uzyskać 12 mln zł dofinansowania, w tym 10 mln zł na koszty inwestycyjne, koszty badań, koszty bieżące oraz 2 mln zł na koszty ogólne.

Pomoc będzie obejmowała refundację na poziomie 100% dla kosztów ogólnych, 90% dla kosztów badań i związanych z nimi kosztów, 50% dla kosztów inwestycyjnych.

Koszty projektu będzie można ponosić w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, maksymalnie do końca 2022 r.

Budżet pierwszego konkursu wynosi 20 mln EUR. W następnym roku planuje się uruchomienie kolejnego konkursu na łączną kwotę dofinansowania ok. 38 mln EUR.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Inne możliwości dofinansowania innowacyjnych pomysłów

Największy wachlarz wsparcia na innowacyjne pomysły w tym na prace badawczo-rozwojowe mają do dyspozycji zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki naukowe w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw.

Fundusze na działalność B+R w tych programach pozwalają zrefundować wydatki obejmujące m.in. wynagrodzenia pracowników delegowanych do prac B+R, realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, tworzenie prototypów, tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, ochronę własności przemysłowej, zakup aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R).