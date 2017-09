Fundusze Europejskie 2014-2020 na współpracę przedsiębiorców i naukowców

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) jest polskim programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Został opracowany na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, a także na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Celem programu jest poprawa innowacyjności polskiej gospodarki jak również rozwinięcie współpracy pomiędzy sektorem nauki a biznesem. Na wykonanie tych działań pozyskana została znaczna kwota z funduszy europejskich w wysokości 8 613 929 014 euro.

POIR podzielony został na 5 głównych segmentów tematycznych, zwanych osiami priorytetowymi. Każda skupia wokół siebie inny rodzaj finansowanych projektów oraz posiada własne wygospodarowane środki na wsparcie. Osie priorytetowe przedstawiają się następująco:

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Pomoc techniczna

W ramach poszczególnych osi finansowane są zróżnicowane projekty zwiększające innowacyjność i konkurencyjność, pogrupowane w odpowiednie Działania i Poddziałania. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną dwa konkretne poddziałania, skupiające się na współpracy przedsiębiorców i naukowców, tj. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP oraz Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Głównym celem wskazanego poddziałania jest ożywienie i pogłębienie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Jednostką koordynującą proces wyłaniania projektów finansowanych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wnioskodawca oraz wykonawca usług

Z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 mogą wystąpić mikro, mali lub średni przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Na podstawie tych przepisów, za przedsiębiorcę uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Mikroprzedsiębiorstwa określane są jako przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro. Za małe przedsiębiorstwo przyjmuje się przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro. Średnim przedsiębiorstwem jest podmiot zatrudniający mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro. Podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie może być jedynie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Przedsiębiorca sam określa w składanym wniosku czy spełnia określone warunki do bycia podmiotem dofinansowania.

Jak wskazano wyżej, finansowaniu podlega zakup usługi mającej na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Należy w tym miejscu wskazać, że wypracowany efekt nie musi stanowić nowości rynkowej na poziomie światowym, a jedynie musi być nowością dla przedsiębiorcy i jego działalności.

Wykonawcą takich usług mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli np.:

podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.), instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.), międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności,

a także inne, sprecyzowane w ustawie.

Zakres dofinansowania

Aby skutecznie ubiegać się o dofinansowanie, wartość wydatków kwalifikowalnych wskazana we wniosku musi wynosić co najmniej 60.000,00 zł. Wartość ta nie może przekroczyć jednak 400.000,00 zł – jest to maksymalna kwota objęta dofinansowaniem. Intensywność dofinansowania w tej edycji wynosi 85% w przypadku zarówno mikro, małych jak i średnich przedsiębiorców. Wynika z tego, że skala dofinansowania jest większa niż w poprzednich edycjach tego programu. Odpowiednio więc, dla minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych dofinansowanie wyniesie 51.000,00 zł a dla maksymalnej - 340.000,00 zł.

Kryteria oceny

Złożony wniosek podlega ocenie przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie szeregu kryteriów, zarówno formalnych jak i merytorycznych. Aby wniosek został rozpatrzony pod względem jakościowym i treściowym, najpierw sprawdzeniu poddawane są formalności związane z poprawnością złożenia wniosku.

Przede wszystkim ocenie podlega fakt, czy wniosek został złożony we właściwej instytucji a także we właściwym terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. W dalszej kolejności następuje sprawdzenie przesłanek dotyczących wnioskodawcy. Kryteria nakazują skontrolowanie, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki europejskie, poprzez np. wyłączenie na podstawie ustawy o finansach publicznych, a także czy wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocenie podlega również zakwalifikowanie wnioskodawcy jako mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kryteria formalne dotyczą również samego projektu. PARP ma za zadanie zweryfikować czy projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zbadaniu podlega okres realizacji projektu – musi mieścić się on w wyznaczonych ramach czasowych POIR, tj. do 31 grudnia 2023, z uwzględnieniem, że okres realizacji projektu nie może wynosić więcej niż 18 miesięcy. Jest to termin nieprzekraczalny – w tym terminie nastąpić ma moment końcowy realizacji projektu, wraz ze złożeniem wszystkich wymaganych raportów i sprawozdań, a nie jedynie zakończyć ma się faktyczna współpraca pomiędzy podmiotami.

PARP ma obowiązek sprawdzić czy przedmiot projektu nie dotyczy działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (np. wytwarzanie, przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, gry losowe, zakłady wzajemne), jak również czy projekt nie został rozpoczęty już przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Weryfikowane jest także prawidłowe określenie kwot wsparcia, właściwych dla danego rodzaju poddziałania. Innym kryterium formalnym jest zgodność z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – przepisy te statuują zasadę równości szans oraz zasadę zrównoważonego rozwoju.

Ocena powyższych kryteriów formalnych nie podlega wartościowaniu. Sposób oceny ogranicza się do stwierdzenia, czy dany punkt został spełniony czy też nie. Aby wniosek mógł być rozpatrywany pod względem merytorycznym, wszystkie kryteria formalne muszę zostać zaopiniowane pozytywnie, tzn. muszą zostać uznane za spełnione.

Pierwsze kryterium merytoryczne dotyczy kwalifikowalności podmiotowej wykonawcy usługi – sprawdzeniu podlega fakt, czy wykonawca usługi jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późń. zm.).

Kolejnym weryfikowanym elementem jest zgodność projektu z zakresem działania, a cel projektu powinien być uzasadniony i racjonalny. Oznacza to, że we wniosku dostatecznie należy wskazać użyteczność rezultatu dla przedsiębiorcy oraz wpływ na jego rozwój. Racjonalność celu w tym punkcie rozumiana jest jako możliwość jego osiągnięcia z punktu widzenia obecnego rozwoju techniki i nauki.

Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację – przynależy więc do jednej z kategorii wskazanych w dokumencie „Krajowa Inteligentna Specjalizacja”, który stanowi załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 roku. Ocena dokonywana będzie na podstawie wersji dokumentu aktualnego na dzień ogłoszenia nowego naboru obejmującego poddziałanie 2.3.2.

Przewidziane we wniosku wydatki kwalifikowalne muszą być uzasadnione i racjonalne. Zasadność środków rozumiana jest w tym przypadku jako potrzeba i bezpośrednie związanie z realizacją projektu. Wnioskodawca ma obowiązek wskazania na konieczność poniesienia każdego wydatku. Kryterium racjonalności odnosi się do wysokości przewidzianych wydatków. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wysokość wydatków nie może być również sztucznie zaniżana – ma odpowiadać jak najdokładniej wartości rynkowej. Na tym etapie możliwe są drobne poprawki i korekty, dokonywane już przez oceniającego, dotyczące rodzaju i wysokości wydatków.

Ostatnie z kryteriów merytorycznych podlegających obowiązkowemu spełnieniu dotyczy obiektywnej weryfikowalności projektu, tzn. czy zadeklarowane przez wnioskodawcę wskaźniki produktu i rezultatu wyrażają cele realizacji projektu.

Pozostałe kryteria merytoryczne dotyczą stopnia gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu, a także włączenia końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Ocena merytoryczna, w przeciwieństwie do oceny formalnej, jest oceną punktową. Maksymalnie można uzyskać 8 punktów w całościowej ocenie merytorycznej. Minimalna liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia dofinansowania to 5 punktów, przy czym w zakresie każdego z pierwszych pięciu wymienionych wyżej kryteriów merytorycznych wymagane jest uzyskanie przynajmniej 1 punktu.

Do najczęstszych błędów popełnianych przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 są brak potwierdzenia złożenia wniosku w Generatorze Wniosków (dostępnym na stronie PARP), niespójny opis spełnienia zasad horyzontalnych UE z deklaracją, brak pełnej nazwy wykonawcy usługi (np. nazwa uczelni bez uwzględnienia wydziału), zbyt ogólnie określone zadania i przypisane im działania oraz nieprawidłowy wybór Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Z powodu wskazanych cech wnioski ulegają bezwzględnemu odrzuceniu przez jednostkę oceniającą. Biorąc to pod uwagę, w niektórych przypadkach pomocnym może być skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

Terminy składania wniosków

Ostatecznym terminem do złożenia wniosku o dofinansowanie jest 8 lutego 2018 roku.



W celu zintensyfikowania prac nabór wniosków został podzielony na cztery etapy. Po zamknięciu każdego z tych etapów, wnioski złożone w jego trakcie, zostaną rozpatrzone niezwłocznie, bez konieczności oczekiwania na upływ terminu ostatecznego. Terminy zamykania poszczególnych etapów to: 8 sierpnia 2017 roku, 9 października 2017 roku, 10 grudnia 2017 roku oraz 8 lutego 2018 roku.

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych. Celem omawianych projektów jest zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz ich konkurencyjności.

Konsorcjum jako wnioskodawca

Do konkursu, którego celem jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które w jak największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR, zgłaszać mogą się tylko konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku, zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum nie może wejść więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%. Każde konsorcjum wybiera spośród siebie lidera konsorcjum, który wyznaczony jest do kontaktu z Instytucją Pośredniczącą w zakresie złożonego wniosku. Instytucją Pośredniczącą w Poddziałaniu 4.1.4 jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Finansowanie

Dane konsorcjum jest uprawnione do złożenia tylko jednego wniosku o dofinansowanie. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zmiana lidera konsorcjum bez innych zmian w składzie tego konsorcjum nie będzie uprawniało do złożenia nowego wniosku.

W odróżnieniu od edycji lat poprzednich, dofinansowanie nie jest udzielanie jedynie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Dofinansowanie dotyczyć może również prac przedwdrożeniowych, jeśli takowe przewiduje projekt, tj. działań przygotowawczych do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – jako katalog przykładowych prac przedwdrożeniowych należy wskazać opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego czy certyfikacja produktu. Dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe może być udzielone wyłącznie konsorcjantom będącym przedsiębiorcami w ramach pomocy de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, a także w ramach pomocy publicznej dla MŚP na pokrycie usług doradczych. Koszty związane z pracami przedwdrożeniowymi nie mogą przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ogłaszanym konkursie to 200.000.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidziano rozróżnienie na alokacje środków w regionach lepiej rozwiniętych, do których należy tylko województwo mazowieckie. Dla alokacji funduszy w województwie mazowieckim przeznaczono 14.252.000,00 zł – pozostałe środki mają trafić do regionów słabiej rozwiniętych, tj. pozostałych województw. Wydatki w ramach projektu będą przypisywane do poszczególnych kategorii regionów proporcjonalnie do liczby województw, w których siedziby mają członkowie konsorcjum.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 miliony złotych, natomiast maksymalna to 10 milionów złotych.

Poziom dofinansowania różni się dla jednostek naukowych oraz przedsiębiorców będących członkami danego konsorcjum. Poziom ten dla jednostek naukowych wynosić może nawet 100% kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Niestety, w związku z tak szerokim pokryciem kosztów dla jednostki naukowej zrezygnowano z możliwości ubiegania się przez nią o dofinansowanie w zakresie prac przedwdrożeniowych. Zasadą jest, że przedsiębiorcom przysługuje dofinansowanie zgodnie z przepisami o pomocy publicznej. Wartości te różnią się w zależności od statusu przedsiębiorcy oraz rodzaju podejmowanych badań lub prac. Przykładowo, dla podmiotów o statusie innym niż MŚP przewidziana została pomoc finansowa w wysokości 50% na badania przemysłowe oraz 25% na prace rozwojowe.

Nowością w tej edycji konkursu jest możliwość powierzenie realizacji części prac podwykonawcom. Wartość przekazanych prac jest jednak ograniczona i nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę oraz 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową. Dla prac przedwdrożeniowych limit wynosi 70% całkowitych kosztów w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez przedsiębiorcę.

Kryteria oceny

Złożony wniosek o dofinansowanie operacji w ramach Poddziałania 4.1.4 podlega ocenie przez jednostkę sprawdzającą na podstawie kryteriów zarówno formalnych jak i merytorycznych. Część z przesłanek jest tożsama również dla Poddziałania 2.3.2, omówionego wyżej.

Tak też, kryteria formalne pozwalają ocenić wniosek pod względem złożenia wniosku w ramach właściwego konkursu jak również kompletności złożonego wniosku. Kolejne kryteria formalne dotyczą wnioskodawcy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że za wnioskodawcę uznaje się lidera konsorcjum jak i członków konsorcjum. Dlatego też, wszelkie wymogi stawiane przed wnioskodawcą muszą być spełnione przez wszystkich członków konsorcjum. Kryteria te dotyczą ewentualnego wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie, kwestii zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także sprawdzenia prawidłowego składu konsorcjum. Formalne przesłanki dotyczące projektu skupiają się przede wszystkim na zgodności z zasadami finansowania, zgodności z polityką równości szans jak i zasadą zrównoważonego rozwoju. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosek może zostać skierowany do II etapu oceny. Jeżeli wniosek zostanie oceniony negatywnie podlegać będzie odrzuceniu, jednak dopuszczalne jest – w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub oczywistych pomyłek – jednokrotne dokonanie uzupełnień i poprawy wniosku.

Ocena merytoryczna wniosku została podzielona na dwa rodzaje kryteriów. Pierwszy rodzaj to kryteria dostępu, których spełnienie jest konieczne do dalszego procedowania nad wnioskiem. Są to oceny dotyczące projektu, jego zakresu w przedmiocie badań przemysłowych i prac rozwojowych, wpisywanie się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Weryfikacji podlega również dysponowanie prawami własności intelektualnej, niezbędnych dla prowadzenia prac zaplanowanych w projekcie, jak również możliwość prawidłowej realizacji projektu. Ocena na podstawie powyższych kryteriów sprowadza się do jednostronnego stwierdzania spełnienia przesłanki bądź braku jej spełnienia.

W dalszej kolejności wniosek podlega ponownie sprawdzeniu na podstawie kryteriów merytorycznych, jednak tym razem punktowanych. Punktacji podlegają takie kwestie jak adekwatność prac do zdefiniowanego celu, zapewnienie prawidłowej realizacji prac, nowość rezultatów (tutaj warto zwrócić uwagę że rezultat ma charakteryzować się nowością co najmniej na skalę polskiego rynku), zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty i opłacalność wdrożenia, wdrożenie rezultatów na terenie Polski oraz ponadregionalny charakter projektu. W ramach wskazanych kryteriów do uzyskania możliwe jest 24 punkty. Aby wniosek został zaopiniowany pozytywnie musi on uzyskać co najmniej 15 punktów oraz osiągnąć minimalny próg punktowy, wynoszący 3 punkty, w każdym z pierwszych czterech przytoczonych kryteriów.