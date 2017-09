Dotacje z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców - wrzesień 2017

Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród 24 konkursów ogólnopolskich, 93 regionalnych i 6 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Szkolenia i doradztwo

Wrzesień kojarzy się z nauką, dlatego to dobry czas, abyś zainteresował się ofertami z zakresu szkolenia i doradztwa. Zyskaj dotacje na zorganizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej. Powinny one dotyczyć rozwijania kompetencji kluczowych dla uczniów np. nauk matematyczno-przyrodniczych, nauczania eksperymentalnego. Nauczyciele potrzebują również szkoleń w zakresie doskonalenia postaw społecznych uczniów, takich jak praca w grupie i kreatywność. Dzięki pozyskanym środkom możesz przeszkolić także kadrę zarządzającą - dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach.

Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą, sam możesz się wiele nauczyć. Skorzystaj z bogatej oferty 20 konkursów, dzięki którym weźmiesz udział w szkoleniach. Dowiesz się m.in. jak samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, jak zarządzać projektami i całą firmą, a także jak wyróżnić się na rynku i zbudować przewagę konkurencyjną.

Ten miesiąc pozwoli Ci skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych, dostosowanych do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Będziesz mógł rozwinąć swoje zdolności organizacyjne, a dodatkowo poszerzyć wiedzę ekonomiczno-finansową, prawną i marketingową. Konkursy wrześniowe łączą bogatą ofertę szkoleń w zakresie m.in. wsparcia kapitałowego, budowania i rozwoju biznesu czy audytów strategicznych.

Również we wrześniu ruszają konkursy zapewniające możliwość organizacji szkoleń i warsztatów, mających podnieść kwalifikacje zawodowe oraz rozwijanie umiejętności, kompetencji społecznych.

Dopiero myślisz o założeniu firmy i chciałbyś wiedzieć, jak odpowiednio nią zarządzać? We wrześniu jest otwartych prawie 20 konkursów, które oferują wsparcie w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do wyboru masz zarówno profesjonalne szkolenia grupowe, jak i spotkania indywidualne. Wszystko po to, by początkującemu przedsiębiorcy przygotować się na pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Dotacje na start

Wrzesień to także doskonała okazja dla mikro i małych firm na uzyskanie finansowania w tzw. fazie preseed. Jest to szansa dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł, ale potrzebują środków na jego zrealizowanie i pokrycie kosztów podstawowych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

Jeśli jesteś mikro, małym i średnim przedsiębiorcą, możesz również uzyskać dostęp do rynku kapitałowego – 4 Stock. Dotacja dotyczy rynku New Connect, Catalyst, zagranicznego rynku regulowanego oraz rynku regulowanego GPW. Dzięki pozyskanym pieniądzom kupisz usługi doradcze na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym lub dłużnym. Taką dokumentacją jest m.in. polityka informacyjna spółki, raport due dilligence, wycena spółki, raport z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, czy prospekt emisyjny.

Specjalna pula środków czeka dla MŚP z terenu miast średnich (w ramach tzw. Pakietu dla średnich miast). Są to pieniądze przeznaczone na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych nad nowymi lub znacząco ulepszonymi produktami. Prace badawcze możesz zrealizować samodzielnie lub zlecić podmiotowi zewnętrznemu. Z pieniędzy unijnych sfinansujesz wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Środki dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw możesz otrzymać także z programów regionalnych dostępnych w każdym województwie.

Wzornictwo przemysłowe

We wrześniu otwiera się konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Jeśli działasz w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim, rozwijaj swoją firmę w oparciu o design. Sprawdź potencjał wzorniczy swojej firmy. Na tym etapie możesz otrzymać nawet 100 tys. złotych, przy poziomie dofinansowania do 85 proc. W drugim etapie do zdobycia jest nawet 3 mln dotacji z działania wzór na konkurencję. Konkurs do drugiego etapu jest otwarty do końca maja 2018.

Efektywność energetyczna i transport

We wrześniu masz ostatnią okazję na złożenie wniosku i pozyskanie pieniędzy unijnych w naborach na projekty z obszaru efektywności energetycznej i transportu.

Pierwszy nabór dotyczy wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. To oferta dla przedsiębiorstw, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii i są koordynatorem lub członkiem klastra energii. Takie firmy mogą pozyskać pieniądze na inwestycje na przebudowę lub budowę instalacji, które zwiększają zainstalowaną moc. Dotyczy to jednostek wytwarzania energii wykorzystujących m.in. energię wiatru, biomasę, biogaz, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

Kolejny konkurs dotyczy rozwoju transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. O finansowanie mogą ubiegać się firmy zajmujące się budową i przebudową i niezbędnej infrastruktury, szczególnie przesyłowej i dostępowej, a także zakupem niezbędnych sprzętów oraz specjalistycznego taboru kolejowego.

Zdrowie

W obszarze zdrowia, we wrześniu wspierane będą projekty na przeprowadzenie niezbędnych (z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych) prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny. Dodatkowo wpierane będą rozwiązania w zakresie IT np. oprogramowanie i sprzęt.

Rozwój firmy

Jeśli działasz w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubelskim lub świętokrzyskim możesz ubiegać się o dotacje na stworzenie wspólnego produktu (produkty sieciowe) wraz z innymi przedsiębiorstwami Polski Wschodniej. Każdy projekt musi obejmować łącznie 3 elementy składowe:

inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,

rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,

opracowanie oraz wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji towaru lub usługi, a także wprowadzenia produktu na rynek.

