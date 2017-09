Dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych (Szybka Ścieżka)

1 września Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR (Szybka Ścieżka) oferujące dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa. NCBR proponuje nabory dla dwóch różnych grup beneficjentów:

reklama reklama

- Duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja, z alokacją na konkurs równą 1 mld PLN,

- Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, z alokacją na konkurs 350 mln PLN.

Wnioski do obu naborów można składać od 2 października do 29 grudnia 2017 roku. Konkurs, jak dotychczas, jest podzielony na trzy miesięczne etapy. Jak podkreśla NCBR nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce stale rosną, czego potwierdzeniem są nie tylko raporty Głównego Urzędu Statystycznego, ale i bardzo duże zainteresowanie „szybką ścieżką" dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowe nabory to również nowe warunki ubiegania się o dofinansowanie. NCBR rozszerzył bowiem katalog kosztów kwalifikowanych, jak również grono potencjalnych wnioskodawców. W obu nowo ogłoszonych naborach, przedsiębiorstwa będą miały możliwość sfinansowania tzw. prac przedwdrożeniowych, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. Do katalogu prac przedwdrożeniowych należą w szczególności opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie to udzielane jest jako pomoc de minimis (poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych) w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki lub pomoc publiczna dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy na pokrycie kosztów usług doradczych, przy zachowaniu intensywności wsparcia 50%.

Drugą znaczącą dla wnioskodawców zmianą jest umożliwienie realizowania projektów w konsorcjach. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie duże przedsiębiorstwa, natomiast jego członkami również przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Współpraca w ramach konsorcjów z MŚP, przy spełnieniu odpowiednich warunków, umożliwi uzyskanie premii za skuteczną współpracę.

Kolejną pozytywną informacją jest to, że w nowych naborach podwyższeniu uległ obowiązujący dotychczas próg procentowy podwykonawstwa w projekcie. Obecnie wydatki związane z podwykonawstwem są możliwe do 60% wartości kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych w przypadku projektu realizowanego samodzielnie. Dotychczasowy próg podwykonawstwa (50% kosztów kwalifikowalnych) obowiązuje w przypadku projektów realizowanych w konsorcjach.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursów wynosi:

1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę z sektora MŚP; 5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę innego niż MŚP; 10 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw.

Procedura oceny wniosków pozostała niezmieniona – wnioskodawcy, którzy pozytywnie przejdą proces oceny formalnej mogą spodziewać się wizyty ekspertów w ramach pre-panelu oraz zaproszenia na panel ekspertów do NCBR.