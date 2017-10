Fundusze Europejskie 2017 - 216 konkursów w październiku

Nie znalazłeś się w jednej z ww. grup? Nie szkodzi. Sprawdź ofertę wszystkich naborów unijnych, które ruszają na początku października lub trwają w tym miesiącu. Wśród nich znajdziesz 38 konkursów z programów ogólnopolskich, 167 konkursów z programów regionalnych i 11 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej najważniejsze informacje o naborach.

Badania i rozwój

„Szybka ścieżka” to konkurs z przyspieszoną oceną wniosków, skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W październiku ruszają dwa takie nabory. Oba konkursy dotyczą opracowania nowego produktu lub usługi i wymagają przeprowadzenia badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

reklama reklama

O dotacje w trybie „Szybkiej ścieżki” mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, których wyróżniono certyfikatem „Seal of Excellence”. W naborze mogą wziąć udział projekty, które już wcześniej doceniono, ale nie przyznano im finansowania. Przedsiębiorstwa nie przejdą ponownej oceny, ale będą musiały spełnić określone wymogi.

W obu konkursach wprowadzono rozwiązania, które otwierają nowe możliwości dla uczestników i ułatwiają im sięganie po środki unijne:

Firmy mogą sfinansować prace przedwdrożeniowe, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku.

Projekty mogą być realizowane w konsorcjach, których liderami są tylko duże przedsiębiorstwa.

Obniżono próg minimalnej wartości projektu do 1 miliona złotych dla MŚP.

Obniżono próg dla dużych firm do 5 mln zł.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Innowacje

Działasz w branży związanej z innowacjami? Dwa październikowe konkursy na wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych tj. INNOSBZ i INNOSTAL to może być oferta dla Ciebie. Nabory skierowane są do przedsiębiorców i konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw. Składając wniosek możesz otrzymać pieniądze na projekty, który obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Konkurs INNOSBZ dotyczy obszaru produkcji systemów bezzałogowych w tym:

bezzałogowych statków powietrznych,

bezzałogowych platformy lądowych,

bezzałogowych platform operujących w środowisku wodnym,

podsystemów, podzespołów i technologii dla platform bezzałogowych.

Z kolei w konkursie INNOSTAL szansę na dofinansowanie mają projekty polegające na:

ulepszaniu wyrobów stalowych i innowacyjnej technologii ich wytwarzania,

odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,

optymalizacji zużycia energii.

Efektywność energetyczna

Duże przedsiębiorstwa, czy spółdzielnie mieszkaniowe, które są koordynatorem lub członkiem klastra energii, w październiku również mogą sięgnąć po dotacje unijne. Mogą dofinansować inwestycje, w których wykorzystuje się technologię wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej tj. budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Transport

Październik to okazja dla jednostek samorządów terytorialnych na zainwestowanie w niezbędną infrastrukturę drogową. W programach regionalnych są pieniądze na budowę dróg, ale także przebudowę mostów, wiaduktów estakad czy tuneli drogowych. Projekty powinny dotyczyć niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wdrażania inteligentnych systemów transportowych. Jako że konkursy wspierają efektywność energetyczną, ale i zdrowy tryb życia, nie zabraknie pieniędzy na rozwój ścieżek i tras rowerowych oraz systemów rowerów miejskich. Ponadto podejmowane działania mają za zadanie zmniejszyć zatłoczenie miast i ograniczyć ruch samochodowy w centrach miast.

Zdrowie

W październiku otwartych będzie ponad 20 konkursów regionalnych poświęconych działaniom na rzecz zdrowia. Dofinansowanie możesz uzyskać na usługi takie jak: rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej, promocję i edukację zdrowotną oraz wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących. Dodatkowo dzięki funduszom będziesz mógł wdrożyć kompleksowe programy zdrowotne dotyczące chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej. Przykładowo część konkursów obejmuje rozwój profilaktyki nowotworowej (co przyczynia się do szybszego wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego).

Nauka i edukacja

Październik to również bogata oferta konkursów dotyczących poprawy jakości oświaty. Na początku miesiąca ruszają aż 3 konkursy z tego obszaru. Pierwszy konkurs skierowany jest do podmiotów, które zajmują się kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Takie podmioty mogą pozyskać wsparcie unijne na przygotowanie szczegółowych planów i programów szkoleń, które wspomagają pracowników szkół. Dotyczy to nauczania m.in. kompetencji kluczowych uczniów np. matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

Kolejny konkurs to szansa dla podmiotów, które posiadają doświadczenie w opracowywaniu lub adaptacji narzędzi diagnostycznych. Chodzi o narzędzia, które wspierają pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży. Dzięki dotacji unijnej można opracować materiały i aplikacje elektroniczne do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na każdym etapie edukacji dla uczniów o specjalnych potrzebach.

W październiku otwiera się również oferta dla podmiotów, które tworzą multimedialne i interaktywne e-materiały dydaktyczne, w tym dostępne dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dotyczy to materiałów do przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, geografia, biologia), humanistycznych (polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie) oraz matematyki i informatyki.

Szkolenia

Organizacje i instytucje z doświadczeniem szkoleniowym mogą sięgnąć po pieniądze na przeprowadzenie szkoleń w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Do tego konkursu mogą przystąpić np. instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, instytucje publiczne czy jednostki naukowe.

Szkolenia są kierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczy to dzieci, które pochodzą z gmin, na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Innowacje społeczne

Na wsparcie unijne mają szanse uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Do takich kierunków zalicza się m.in. automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport. Uczelnie mogą pozyskać dotacje unijne na opracowanie programu kształcenia kadr właśnie dla sektora motoryzacji.

Aktywizacja społeczna

Jeśli działasz w jednym z ośrodków pomocy społecznej lub usług aktywnej integracji to już dziś możesz postarać się o dofinansowanie na działania związane z aktywizacją osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych ubóstwem. Fundusze obejmą nie tylko szkolenia mające podwyższać lub dostosowywać kompetencje i kwalifikacje, niezbędne na rynku pracy. Dostępne będą także usługi takie jak: pośrednictwo pracy, staże i praktyki oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej. Większość konkursów w programach regionalnych zamyka się w październiku, dlatego nie zwlekaj ze złożeniem odpowiedniego wniosku.