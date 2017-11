Fundusze na rozwój działalności B+R w regionach

Przedsiębiorcy chcący pozyskać fundusze na rozwój działalności B+R powinni zwrócić uwagę na Regionalne Programy Operacyjne w swoich województwach. Instytucje Zarządzające w województwach w ostatnich tygodniach otworzyły szereg naborów, nie tylko dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, ale również dla dużych firm czy konsorcjów. O dofinansowanie można ubiegać się w przypadku projektów dotyczących prowadzenia prac B+R, jak również tworzenia centrów badawczo rozwojowych w przedsiębiorstwach.

W przypadku pomocy inwestycyjnej, intensywność wsparcia uzależniona jest od regionu (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) oraz statusu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy mogą tu liczyć na dofinansowanie projektów, z zakresu tworzenia lub modernizowania infrastruktury B+R, sięgające nawet 70% kosztów kwalifikowanych. W przypadku realizacji projektów z zakresu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firmy mogą uzyskać dofinansowanie rzędu 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Jednym z najważniejszych kryteriów dla wszystkich naborów jest wpisywanie się zakresu projektu w inteligentne specjalizacje danego regionu. W ramach projektów możliwe będzie sfinansowanie m.in. zakupu potrzebnych do prac B+R środków trwałych i WNiP, podwykonawstwa w zakresie prowadzonych badań przez jednostki naukowe, kosztów materiałów potrzebnych do prac B+R, wynagrodzeń kadry badawczej.

Wnioskodawcy będący przedsiębiorcami z sektora MŚP w województwie lubelskim, mogą skorzystać z dofinansowania w ramach działania 1.5 Bon ma innowację. Wnioski dotyczące projektów polegających na zakupie usług badawczo-rozwojowych, wyników prac B+R związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii lub usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, mogą być składane do 30 listopada 2017 roku. Do 9 listopada natomiast przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogą ubiegać się o wsparcie na projekty z zakresu wdrożenia i/lub zakupu wyników prac B+R oraz wdrożenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług.

Fundusze na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, również wśród dużych przedsiębiorstw, oferują województwa podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, śląskie, łódzkie oraz mazowieckie. Oprócz wspierania działań w zakresie prowadzenia badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, programy operacyjne województw podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego oferują dofinansowanie w obszarze infrastruktury B+R, obejmujące inwestycje w aparaturę, sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia działalności B+R. Wnioski w ramach poddziałania 1.2.1 RPO Podlaskiego można składać do końca listopada 2017 roku, natomiast nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie potrwa do 28 listopada b.r.

O wsparcie projektów wyłącznie w obszarze infrastruktury, polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, mogą natomiast ubiegać się przedsiębiorstwa z województw podkarpackiego (nabór do 29 grudnia b.r.), łódzkiego (do 1 grudnia b.r.) i mazowieckiego (koniec naboru 4 grudnia b.r.). Ciekawą propozycją jest też konkurs ogłoszony w ramach poddziałania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, dla typów projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych, organizowany przez RPO Województwa Mazowieckiego. Konkurs ten jest o tyle ciekawy, iż obligatoryjnym kryterium w większości naborów jest wpisywanie się w krajowe lub regionalne inteligentne specjalizacje, natomiast w tym przypadku przedsiębiorstwa (zarówno MŚP, jak i duże) mogą pozyskać dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe w obszarach innych niż inteligentne specjalizacje regionu. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 10 stycznia 2018 roku.

Wybrane konkursy w regionach:

Autor: Małgorzata Leszczewicz, Konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Accreo Sp. z o.o.