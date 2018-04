Dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową i wdrożenie innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła kolejny nabór popularnego wśród przedsiębiorców poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wprowadzając do regulaminu konkursu ważne i korzystne dla przedsiębiorstw zmiany. Pod względem dostępnych możliwości dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych prym wiodą natomiast programy sektorowe. Do szerokiej gamy programów sektorowych w tym roku dołącza nowa propozycja NCBiR - program sektorowy przeznaczony dla branży stoczniowej tzw. INNOship.

Badania na rynek

Przedsiębiorcy chcący pozyskać fundusze na wdrożenie wyników prac B+R powinni zwrócić uwagę na konkurs w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. O dofinansowanie można ubiegać się w przypadku projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Otrzymane fundusze można wykorzystać m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, a otrzymać można nawet 20 mln zł wsparcia na projekt, w tym 450 tys. zł na eksperymentalne prace rozwojowe i 0,5 mln zł na usługi doradcze. Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu, tak i tym razem został podzielony na dwa nabory: jeden dedykowany miastom średnim, a drugi ogólny. Budżet ogłoszonego konkursu to 500 mln zł dla naboru dla miast średnich oraz 750 mln zł przeznaczone na konkurs ogólny.

reklama reklama

Jedną ze zmian wprowadzonych w obecnym naborze jest rozszerzenie grona wnioskodawców w konkursie dedykowanym miastom średnim. O dofinansowanie mogą starać się mianowicie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, realizujące projekty inwestycyjne nie tylko w miastach średnich, ale także na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami. Zorganizowanie odrębnego konkursu dedykowanego dla średnich miast ma na celu wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi, co wynika wprost ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Jednym z projektów strategicznych realizujących SOR jest tzw. Pakiet dla średnich miast.

PARP wprowadziła istotne uproszczenia w tegorocznym naborze m.in.:

dofinansowanie będzie można uzyskać również na wdrożenie nowego produktu będącego wynikiem zakupionych prac B+R (do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę).

minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu została zmniejszona i obecnie wynosi 5 mln zł (poprzednich naborach limity wynosiły 5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 10 mln zł dla średnich).

Wsparcie uzyskać mogą, tak jak dotychczas, projekty dotyczące innowacji produktowej, co najmniej na skalę polskiego rynku.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać niemalże przez cały rok od 20 marca do 5 grudnia br. w ramach 5 rund aplikacyjnych.

Program sektorowy INNOShip

Dla przedsiębiorców z branży stoczniowej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło na początku br. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego Programu sektorowego INNOship. Celem tego konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych prowadzonych w sektorze stoczniowym. Program został uruchomiony m.in. na wniosek Związku Pracodawców Forum Okrętowego, zrzeszającego część przedsiębiorstw branży stoczniowej. Głównym zadaniem programu INNOship jest wspieranie innowacyjności produktowej i technologicznej oraz działalności badawczo-rozwojowej, które doprowadzi do wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu stoczniowego. Plan ma zostać zrealizowany do 2023 roku. Jest to pierwszy program sektorowy kierowany do branży stoczniowej i pierwszy w Polsce kompleksowy projekt związany z finansowaniem prac badawczo-rozwojowych w tym sektorze.

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Projekty, które będą mogły liczyć na dofinansowanie powinny charakteryzować się innowacyjnością, bądź wykorzystywać elementy innowacyjne w zakresie np. prac projektowych, przygotowania prototypowych konstrukcji i obiektów pływających, obiektów nabrzeża oraz techniki wytwarzania w działalności stoczniowej. Dodatkowo, każdy projekt musi wpisywać się w co najmniej jeden temat badawczy wskazany w dokumentacji konkursowej. Program INNOship przewiduje finansowanie innowacyjnych projektów m.in. w zakresie projektowania i produkcji jednostek pływających, w tym np. nowych systemów zasilania w energię, a także nowatorskich technologii wspierających infrastrukturę stoczniową oraz portową.

Zobacz także: Moja firma