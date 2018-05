Fundusze europejskie (maj 2018) - aktualne konkursy

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój

Potrzebujesz utworzyć lub rozwinąć w swojej firmie centrum badawczo-rozwojowe? Pod koniec maja otwiera się konkurs, dzięki któremu możesz pozyskać środki unijne na ten cel. Dotyczy to w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Na projekty z województwa mazowieckiego w konkursie zarezerwowano 60 mln zł, natomiast dla inwestycji w pozostałych województwach 290 mln zł. To środki z Programu Inteligentny Rozwój.

Dotację możesz przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansujesz m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Jeszcze do końca maja mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. szybkiej ścieżki w konkursie z Programu Inteligentny Rozwój, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To przyspieszona ocena wniosków o dotację.

Projekt musi dotyczyć badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. Projekt musi wpisywać się również w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. To obszary kluczowe dla rozwoju kraju:

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Wysokość maksymalnej dotacji, jaką można uzyskać zależy od charakteru projektu:

20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

– jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe; 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;

– jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe; 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw;

na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw; 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis.

Konkursy "Szybka ścieżka dla MŚP"



Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw i jednostki naukowe mogą aplikować o środki z programów regionalnych na:

nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, umożliwiających prowadzenie dalszych prac B+R oraz przygotowanie prototypów doświadczalnych lub tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych (małopolskie, łódzkie),

wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu (małopolskie),

pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku w celu uzyskania ochrony (kujawsko-pomorskie).W naborze organizowanym w regionalnym programie woj. śląskiego można starać się o środki na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach i oraz wsparcie prac B+R– szczegółowe informacje w linku:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Województwa Sląskiego 2014-2020

Jednostki samorządu terytorialnego/Organizacje pozarządowe/Uczelnie wyższe/Jednostki naukowe

Szkolenia

Jeśli znasz się na dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, czy projektowaniu uniwersalnym, w maju możesz ubiegać się o dotację na organizację szkoleń w tym temacie.

Takich szkoleń potrzebują pracownicy organów administracji publicznej, którzy wykonują zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego.

O dofinansowanie unijne na projekt szkoleniowy może ubiegać się szerokie grono podmiotów m.in. organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje i urzędy.

Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Wiedza Edukacja Rozwój

Pod koniec maja zamyka się konkurs na wybór doradców dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców. Do tego czasu organizacje, które mają doświadczenie w szkoleniach i doradztwie mają jeszcze szansę dołączyć do „Akademii Menedżera MŚP”.

„Akademia Menadżera MŚP” będzie oferowała wsparcie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. To działania skierowane do kadry menedżerskiej tj. właścicieli, menedżerów, pracowników przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Zadaniem doradców, wybranych w konkursie, będzie zapewnienie usług szkoleniowych i doradczych.

Dokumentacja Konkursu "Akademia Menadżera MŚP"

Infrastruktura społeczna

W programach regionalnych partnerzy społeczni i gospodarczy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, a także ośrodki pomocy społecznej (OPS) oraz przedsiębiorcy mogą składać projekty m.in. z zakresu:

programów służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łódzkie, podlaskie); tworzenia nowych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej, oferujących wsparcie dla dzieci i młodzieży; rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (śląskie); realizacji zintegrowanych usług o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym na rzecz rodzin (np. poradnictwo specjalistyczne, organizacja grup samopomocowych, usługi opiekuńcze/asystenckie dla osób starszych/osób z niepełnosprawnościami) – warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, podlaskie.

Nauka i edukacja

W ponad piętnastu naborach, które rozpoczęły się lub trwają w maju, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, a także organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie z programów regionalnych: