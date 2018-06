Fundusze unijne to nadal znaczące wsparcie dla rozwoju sektora MSP

Za pomocą dotacji unijnych możliwe było dofinansowanie m.in. :

inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie MŚP

ogólnych inwestycji produkcyjnych MŚP

wdrażania projektów badawczych

inwestycji dotyczących ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystania zasobów w MŚP

wdrożenia usług i aplikacji TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe)

wdrażania infrastruktury biznesowej w MŚP

Najbliższe rozdania

W najbliższym czasie przedsiębiorcy kolejny raz będą mogli skorzystać z wielu konkursów. Do najatrakcyjniejszych można zaliczyć te, które dotyczą finansowania inwestycji w aktywa trwałe. Oto wybrane przykłady:

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw w ramach programów na poziomie krajowym:

Konkurs w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, nabór: 28.05.2018 – 06.07.2018

Konkurs w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, nabór: 20.03.2018 – 05.12.2018

Finansowanie inwestycji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów regionalnych:

Konkurs w ramach RPO woj. podlaskiego, Działanie 1.3 „Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach”: rozpoczęcie naboru – 08.2018

Konkurs w ramach RPO woj. kujawsko-pomorskiego, Poddziałanie 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”: rozpoczęcie naboru – 29.06.2018

Konkurs w ramach RPO woj. dolnośląskiego, Poddziałanie 1.5.1 „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP” „Dotacje dla MŚP”: okres trwania naboru – 25.06.2018 – 25.07.2018

Konkurs w ramach RPO woj. lubelskiego, Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”: rozpoczęcie naboru – 10.2018

Konkurs w ramach RPO woj. łódzkiego, Poddziałanie II.3.1 „Innowacje w MŚP”: rozpoczęcie naboru – 09.2018

Konkurs w ramach RPO woj. podkarpackiego, Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, Poddziałanie 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie”: rozpoczęcie naboru – 06.2018 (TIK); 10.2018 (Rozwój MŚP)

Konkurs w ramach RPO woj. wielkopolskiego, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”: rozpoczęcie naboru – 08.2018

Konkurs w ramach RPO woj. zachodniopomorskiego, Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”: okres trwania naboru – 01.08.2018 -27.09.2018

Konkurs w ramach RPO woj. zachodniopomorskiego, Działanie 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia”: okres trwania naboru – 30.05.2018 -30.07.2018

Warto sięgnąć po wsparcie

Firmy z sektora MŚP, które planują zakup linii technologicznych, maszyn produkcyjnych, wartości niematerialnych i prawnych lub prace budowlane związane z rozbudową zakładu, będą mogły liczyć na znaczące wsparcie. Będzie ono najwyższe dla firm z terenów 4 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego oraz warmińsko-mazurskiego i wyniesie tutaj od 60% do 70%. Przedsiębiorstwa z pozostałych województw mogą liczyć na dofinansowanie od 10% do 55%.

Działalność B+R

Dla projektów badawczo-rozwojowych wielkość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o pomoc oraz od rodzaju prac B+R zaplanowanych w ramach projektu. Dofinansowanie kosztów projektu kształtuje się następująco:

od 45% do 80% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw

od 35% do 75% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

W tym miejscu warto wspomnieć o kilku atrakcyjnych konkursach, wspierających działalność badawczo-rozwojową:

Program sektorowy INNOMOTO (okres naboru: 11.05.2018 – 10.07.2018)

PO IR Konkurs 2/1.2/2018 Program sektorowy INNONEUROPHARM (okres naboru: 03.08.2018 – 02.10.2018)

Konkurs „Bony na innowacje dla MŚP” (okres naboru: 22.03.2018 – 22.11.2018)

Konkurs w ramach RPO woj. śląskiego, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, rozpoczęcie naboru – 09.2018

Konkurs w ramach RPO woj. dolnośląskiego, Działanie 1.2.„Innowacyjne przedsiębiorstwa”. Poddziałanie 1.2.2 „ZIT WrOF”” (rozpoczęcie naboru: 30.10.2018)

Konkurs w ramach RPO woj. łódzkiego, Działanie I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Poddziałanie I.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw” (rozpoczęcie naboru: 06.2018)

Płatności zaliczkowe

Większość programów operacyjnych przewiduje płatności zaliczkowe dla przedsiębiorców na potrzeby finansowania wydatków projektowych. Aby z nich skorzystać, należy podpisać umowę o dofinansowanie. Ze wzorem takiej umowy można się zapoznać już na etapie trwania konkursu, ponieważ wzory umów o dofinansowanie stanowią załącznik do każdej dokumentacji konkursowej. Takie rozwiązanie pozwala zaplanować sposób finansowania kosztów projektów w okresie ich realizacji. Ponadto daje możliwość zaangażowania w mniejszym zakresie środków własnych przedsiębiorstwa zwłaszcza w początkowej fazie wdrażania przedsięwzięcia. Sprzyja to zapewnieniu płynności i sprawności realizacji inwestycji, a co za tym idzie – wpływa również pozytywnie na postrzeganie projektów w trakcie oceny.

Katarzyna Adamiec, Senior Associate, kieruje Zespołem Pomocy Publicznej w warszawskim biurze Rödl & Partner