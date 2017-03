Założenie fundacji – jakie niesie za sobą korzyści podatkowe?

Należy pamiętać, że wnoszenie środków do specyficznego podmiotu, jakim jest fundacja prawa polskiego jest dużo bardziej efektywne podatkowo niż wspomaganie spółki prawa handlowego gotówką bądź aportem. Czemu? Bo nabycie przez fundację, na drodze darowizny, praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn! O czym mówi art. 16 ustawy o fundacjach.

Poza tym fundacja, odpowiednio „ustawiona” (ustrukturyzowana), nie zapłaci ani złotówki podatku dochodowego od swojej działalności. Wolne od podatku są bowiem dochody podatników, których celem statutowym jest m. in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, czy ochrony środowiska. Przepisy prawa polskiego odnoszące się do fundacji nie mówią nic o tym, że cele statutowe mają być jedynymi celami działalności. Prawa do ulgi podatkowej nie są więc uzależnione od intensywności działalności gospodarczej osoby prawnej. Są jednak uzależnione od tego, jak bardzo kosztochłonna jest działalność statutowa fundacji.

Zysk wypracowywany w ramach działalności gospodarczej fundacji może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów funkcjonowania fundacji. To oznacza, że fundator ma bardzo dużą elastyczność w gospodarowaniu środkami fundacji.

Osoby zamożne, które interesują się inwestowaniem na giełdzie powinny pamiętać, że dochód fundacji przeznaczony na jej cele statutowe jest zwolniony z podatku dochodowego, tak że można go wykorzystać na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych. Zatem fundacja jest świetnym wehikułem do inwestowania w akcje spółek notowanych na parkietach, w Polsce i za granicą!

Osoby, które zdecydują się na optymalizację podatkową przy pomocy fundacji polskiej muszą jednak pamiętać, że nie można wykorzystać fundacji jako podmiotu wykonującego jedynie działalność gospodarczą. Czyli nie można zaniedbać realizacji celów umieszczonych w statucie fundacji.

Fundacja zagraniczna (funkcjonująca najczęściej jako fundacja prywatna) daje jeszcze większe możliwości optymalizacji podatkowej. Od początku 2015 roku obowiązuje prawo, które daje polskiemu fiskusowi możliwość opodatkowania dochodów uzyskanych w zagranicznych spółkach kontrolowanych. Podmiotu typu fundacja nie można jednak zaklasyfikować jako spółki. Oczywiście, na wszelki wypadek, dobrze jest założyć taką fundację w kraju, który niekoniecznie ma ściśle uregulowany status wymiany informacji podatkowej z Polską. W zależności od kraju, w którym została założona taka forma prawna, będzie ona całkowicie lub częściowo zwolniona z podatku.

Warto zwrócić uwagę, że raje podatkowe zazwyczaj nie ujawniają tożsamości fundatorów (i beneficjentów) w dokumentach założycielskich fundacji.

