Jak założyć spółkę zagraniczną?

Zalet zakładania spółek poza granicami Polski jest wiele. Do najpowszechniejszych czynników zachęcających przedsiębiorstwa do przenoszenia biznesów do innych państw na świecie należą: minimalizacja kosztów pracy i płacy, optymalizacja podatkowa, ochrona majątku osobistego lub należącego do spółki, rozszerzenie działalności o nowe rynki czy obecność wykwalifikowanych pracowników. Decydując się na założenie spółki zagranicznej, inwestor może wybrać kilka prawnych możliwości rozpoczęcia realizacji swojego planu biznesowego. Pamiętać jednak należy, że w zależności od państwa, proces założenia spółki jest inny, wobec czego warto jest skorzystać z porad doświadczonych ekspertów i nie narażać spółki na ujemne konsekwencje podjętych decyzji.

Założenie spółki zagranicznej to proces

Wskazać należy, że poprzez założenie spółki zagranicznej możemy rozumieć jej rejestrację w innym państwie lub zakup udziałów albo akcji w istniejącej już na rynku spółce. Są to procesy niezwykle sformalizowane i skomplikowane, przy których łatwo o popełnienie błędu. W zależności od miejsca docelowego założenia działalności gospodarczej obowiązują odmienne wymogi formalne, jak również przepisy w zakresie prawa podatkowego czy handlowego. Zakładając spółkę zagraniczną bez konsultacji prawnej z zespołem doświadczonych doradców, przedsiębiorcy narażają się na różnorodne konsekwencje, których późniejsze wyeliminowanie jest niezwykle trudne i czasochłonne.

Wyzwania i problemy przy rejestracji spółki zagranicznej

– Rozumienie potrzeb inwestorów, jak również wyczucie biznesowe oferowane przez profesjonalnie zarządzaną kancelarię prawną jest niezbędnym elementem gwarantującym skuteczne zarejestrowanie spółki poza granicami Polski – uważa mec. Robert Nogacki. – Kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców to zarówno praktyczne zastosowanie przepisów prawa w zależności od państwa, gdzie ma być prowadzona działalność gospodarcza, jak również doradztwo podatkowe, aby w jak największym zakresie wykorzystać możliwości optymalizacji podatkowej i zalet funkcjonującego systemu podatkowego, czy to w państwie europejskim, czy w tzw. raju podatkowym – dodaje prawnik.

Z tego też względu inwestorzy powinni uzyskać nie tylko podstawowe informacje o potencjalnym kraju, w którym chce on zarejestrować spółkę, ale przede wszystkim na temat systemu podatkowego, przepisów prawnych czy warunków ekonomicznych prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium tego kraju. Wiele nierzetelnych doradców przedstawia państwa określane powszechnie „rajami podatkowymi” jako miejsca najwłaściwsze dla inwestycji, opierając swoje twierdzenia na nieaktualnych lub niesprawdzonych informacjach. – Tylko właściwie przeprowadzona analiza finansowa przedsięwzięcia, wywiad gospodarczy branży przedsiębiorcy, jak również rozumienie zagadnienia optymalizacji podatkowej gwarantuje ochronę majątku przedsiębiorstwa i właściwe zabezpieczenie funkcjonowania spółki na nowym rynku – podkreśla mecenas Nogacki.

Konsekwencje rejestracji spółki bez doświadczonego zespołu ekspertów w wielu wypadkach skutkuje późniejszymi problemami finansowymi przedsiębiorstwa lub narażeniem się na kontrole ze strony organów i instytucji podatkowych podejrzewających przedsiębiorstwa o celowe działania na szkodę systemu podatkowego macierzystego kraju.