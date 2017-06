Optymalizacja podatkowa - Anguilla i Hongkong

To państwa o bardzo niskich podatkach i rozbudowanych regulacjach prawnych odnośnie do tajemnicy bankowej. Chociaż samo określenie „raj podatkowy” wydaje się nieco mylące, ponieważ w przypadku takich miejsc nie chodzi wyłącznie o kwestie podatkowe. Należy zauważyć, iż niniejsze miejsca oferują przede wszystkim ucieczkę: od ustaw, przepisów i podatków w jurysdykcjach, dając w zamian pełną dyskrecję i spokój. Niestety w Polsce uważane jest to za przestępstwo, które ma na celu ukrycie pieniędzy. Ale czy aby na pewno taki diabeł straszny, jak go malują? Raje podatkowe są krajami o bardziej „zrelaksowanym” systemie podatkowym, umożliwiającym przedsiębiorcom z pozostałych krajów na swobodne inwestowanie ich pieniędzy. Działania te są zgodne z prawem podatkowym tych krajów. Dokonywanie inwestycji przez spółki zarejestrowane w rajach podatkowych lub ochrona dóbr za pośrednictwem spółki holdingowej jest całkowicie legalna, o ile spółki oraz osoby fizyczne płacą podatki zgodnie z wymogami prawa danego kraju.

Nic więc dziwnego, że dla przedsiębiorców raje podatkowe posiadają wiele zalet. Możemy do nich zaliczyć niskie podatki od zysków kapitałowych i odsetek lub dochodów osobistych. Natomiast w przypadku spółek przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić duże kwoty pieniężne na podatkach, jeśli będą wykazywać zyski spółek zależnych, mających siedzibę w krajach o korzystniejszym systemie opodatkowania przedsiębiorstw. Jak widać – nie taki diabeł straszny jak go malują.

Poniżej przedstawiamy najlepsze raje podatkowe dla inwestowania w 2017 roku, biorąc pod uwagę wady i zalety każdego z nich:

Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Anguilla jest wyspą położoną na Morzu Karaibskim w archipelagu Wysp Nawietrznych zwanych Małymi Antylami; jest terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. Wyspa ta jest znana przede wszystkim z tego, że posiada dużą autonomię wewnętrzną. Posiada swój własny jednoizbowy parlament, tzw. Izbę Zgromadzenia (House of Assembly), w której zasiada 11 osób, w tym 7 wybieranych w wyborach powszechnych.

Anguilla, oprócz tego, że jest piękną wyspą, jest również jurysdykcją offshore, która nie posiada umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub posiada je tylko z niektórymi państwami, wśród których nie ma Polski. Ponadto nie jest ona także stroną umów międzynarodowych o wymianie informacji w sprawach podatkowych i karnoskarbowych, co pozwala na zachowanie całkowitej anonimowości w przypadku wykorzystania instytucji powiernictwa oraz struktur nominalnych.

Zaletą lokalnego ustawodawstwa jest brak jakichkolwiek obowiązków w zakresie ewidencjonowania transakcji, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Spółki założone na Anguilli mogą posiadać rachunki bankowe w dowolnym miejscu na świecie, natomiast posiedzenia zarządu mogą odbywać się poza granicami Anguilli przy zastosowaniu środków łączności elektronicznej. Pamiętajmy jednak, że istnieją też pewne ograniczenia związane z wykorzystaniem spółki anguilskiej, które wynikają z prawa państw UE. Możemy do nich zaliczyć konieczność pobrania podatku u źródła w przypadku płatności za usługi zrealizowane przez podmiot, który podlega prawu o charakterze offshore, nie mówiąc o obowiązkach celnych przy prowadzeniu działalności handlowej. Dlatego też zalecane jest stosowanie spółek anguilskich w przypadku struktur holdingowych w ramach grupy kapitałowej.

Do najciekawszych form spółek anguilskich należy Anguilla International Business Company (IBC).