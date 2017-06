Jak są opodatkowane zagraniczne spółki kontrolowane

Czym są zagraniczne spółki kontrolowane?

Za zagraniczne spółki kontrolowane uznaje się wszelkie jednostki, którym zgodnie z przepisami państwa, w jakim mają one siedzibę przypisuje się osobowość prawną, oraz te, której osobowości prawnej nie posiadają, ale ich dochody mogą podlegać opodatkowaniu na terytorium państwa obcego. Nie mogą one posiadać na terytorium Polski siedziby ani zarządu. Polski rezydent musi w owych jednostkach posiadać udział w kapitale, prawdo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących bądź też prawo do uczestnictwa w zyskach. Nie dotyczy to jednak tych spośród spółek, które w państwie obcym nie są podatnikami podatku dochodowego.

Warto także zaznaczyć, iż odrębne regulacje dotyczą tych spółek, które posiadają zarząd bądź siedzibę na terytorium tych państw, z którymi ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, bądź też tych które uznawane są za kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tak zwane „raje podatkowe”.

Podstawa opodatkowania

Jeśli podatnik posiada w zagranicznej spółce kontrolowanej udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku, podstawę opodatkowania stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej, który przypada na okres udziału podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej w części takiej, jaka odpowiadać będzie posiadanym przez podatnika udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki. Od owych dochodów odliczyć należy kwotę odpłatnego zbycia udziału oraz kwotę otrzymanych przez podatnika dywidend. Warto także zaznaczyć, iż podstawę opodatkowania rozstrzyga się oddzielnie dla każdej ze spółek posiadanych przez podatnika.

Jako dochód zagranicznej spółki kontrolowanej rozumieć należy nadwyżkę sumy przychodów nad sumą kosztów ich uzyskania, osiągniętą w danym roku podatkowym spółki. Wysokość przychodów i kosztów rozstrzygana jest przy zastosowaniu przepisów ustawy o PIT bądź przepisów ustawy o CIT. Warto także zaznaczyć, iż podstawę opodatkowania rozstrzyga się oddzielnie dla każdej ze spółek posiadanych przez podatnika.

Kwota należnego podatku

Stawka podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej wynosi 19% podstawy opodatkowania. Od otrzymanej kwoty odliczeniu podlega kwota podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę za ten sam okres w proporcji przypadającej na podatnika. Obliczeń należy dokonać przy zastosowaniu waluty polskiej, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego przypadającego na dzień zapłaty podatku.